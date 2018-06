Vortrag zu Demokratie ist schlecht besucht

Interessieren sich die Bürger heutzutage überhaupt noch für politische Themen? Diese Frage muss man sich stellen, denn zum Vortrag über repräsentative und direkte Demokratie des emeritierte Berliner Politikprofessor Peter Grottian kamen gerade mal ein halbes Dutzend Zuhörer. Bezeichnenderweise sprach Grottian im alten Rathaus über den Zwiespalt aus Politikverdruss und dem Wunsch nach mehr direkter Demokratie.

Grottian, der sich in diversen politischen Initiativen engagiert, bezog angesichts des überschaubaren Publikums die Zuhörer mit ein. Die unter anderem feststellten, dass die repräsentative Demokratie vor fünfzig Jahren noch durchschaubar gewesen sei. Bei den Bürgern entwickele sich das Gefühl von Ohnmacht. Peter Grottians „ziemlich düstere Diagnose“ lautete: „Solange in der Politik keine Auseinandersetzung passiert, solange stehen wir vor ziemlich schwierigen Zeiten.“

Die Bereitschaft in der großen Koaliton, etwas in Richtung direkte Demokratie zu verändern, gehe gegen Null. Bei den Landesverfassungen tue sich auch nichts, zeigte er am Beispiel Baden-Württembergs auf. Hier sei das von Ministerpräsident Wilfried Kretschmann gegebene Versprechen des Gehörtwerdens für die Bürger an die Wand gefahren worden. „Und es gibt in dem Ländle nicht mal eine Auseinandersetzung darüber“, wunderte sich Grottian.

Bei sozialen Bewegungen bleibt der Nachwuchs aus

„Wenn es Anstöße für gesellschaftliche Reformen gab, sind diese per se nicht aus etablierten Institutionen gekommen“, stellte der Referent fest. Auch er habe in seinem Leben darauf gesetzt, Anstöße von außen zu geben „statt Parteien zu beatmen“. Heute sei es um den Nachwuchs bei sozialen Bewegungen sehr spärlich bestellt. Turbo-Abi, Punkte sammeln im Studium, Nutzenkalkül und verändertes Freizeitverhalten trügen dazu bei. Ausfallen würden auch die sogenannten neuen Väter, die sich heute um ihre Kinder kümmern statt um Politik.

Klassische linke Bündnisse hätten keine Strahlkraft in die Mitte der Gesellschaft, auch die Attraktivität von Protestbewegungen halte sich in Grenzen. Festzustellen sei auch, dass - ob in Gewerkschaften oder Parteien – meist „bemooste Karpfen“ das Bild bestimmen. Und wenig Bereitschaft da sei, jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen. Was er höchst positiv bewerte, sei, dass kein europäisches Land den Rechtsextremismus so bekämpfe wie Deutschland. Und Initiativen wie „Dresden nazifrei“ würden weitgehend von jungen Leuten getragen.