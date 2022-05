Vortrag und Workshop zur Integration

Die Asylkontaktgruppe Lindau lädt zum Vortrag mit dem dem Integrations- u. Demographie-Experten Winfried Kösters ein. Sein Thema am Donnerstag, 19. Mai, im Kolpingsaal, Langenweg 34 lautet: „Vielfalt(en) und Chancen in einer sich schnell verändernden Welt“, Beginn ist um 19.30 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei interkulturellen Speisn und Musik, miteinander ins Gespräch zu kommen. Darauf aufbauend gibt es dann am Freitag, 20. Mai von 9 bis 13 Uhr den Workshop „Wichtiger als unsere Unterschiede ist unsere gemeinsame Zukunft – Gemeinschaft in der Vielfalt.“ Dabei soll eine gemeinsame Haltung als Grundlage der kommunalen Vielfalt erarbeitet werden. Themenschwerpunkte der Veranstalter vom Treffpunkt Zech e.V.: Was können wir in Lindau für 2023 tun? Wo wollen wir gemeinsam hin? Dieser Workshop wird von Winfried Kösters moderiert und findet statt im Gemeindesaal St. Ludwig, Friedrichshafener Str. 49. Anmeldung bis zum 10. Mai unter der Telefonnummer 08382 / 75 99 60 oder per E-Mail: buero@treffpunkt-zech.de.