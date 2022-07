Vortrag thematisiert persönlichen Beitrag zum Klimaschutz

Im Rahmen ihres Klimaschutzkonzeptes bietet die Stadt Lindau eine Vortragsreihe für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen an. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei.

Um den persönlichen Beitrag jeder und jedes Einzelnen geht es beim Vortrag am Donnerstag, 28. Juli, in der Inselhalle Lindau. Beginn der anderthalbstündigen Veranstaltung ist um 18 Uhr. Thomas Kubeth, der als Energieberater für das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) sowie für die Verbraucherzentrale tätig ist, geht dabei auf den menschengemachten Klimawandel ein. Er gibt konkrete Tipps, wie jede und jeder Einzelne in den verschiedenen Lebensbereichen – wie Haushalt, Verkehr und Konsum – Energie und Ressourcen sparen kann. Und er deckt auf, wo sich die größten Energiefresser im Alltag verstecken.

Ende Oktober findet der letzte Vortrag in dieser Reihe statt. Hier wird sich alles um das Thema Sanieren, Energieeffizienz und Klimaschutz drehen. Termin: 24. Oktober, 18 Uhr, ebenfalls in der Inselhalle Lindau.