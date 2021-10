Vortrag Schavan in der Lindauer Inselhalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der großen Einheit der Gläubigen denken – in kleinen Gemeinschaften den Glauben leben, so könnte man den Rat von Annette Schavan beschreiben, der es in ihrem Vortrag am Donnerstag, 14. Oktober, in der Inselhalle hervorragend gelungen ist, die Zusammenhänge der Weltkirche und Politik zu beschreiben.

Zum Foto: Annette Schavan im Vordergrund, am Pult Michaela Bock, stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Erwachsenenbildung Landkreis Lindau, die den Dank der KEB Lindau zum Ausdruck bringt. Foto: Katholische Erwachsenenbildung Landkreis Lindau