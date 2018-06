Vortrag in den Friedensräumen: Um Himmels willen Israel

Israel sei seit dem Sechstagekrieg eine Besatzungsmacht, die Palästinenser unterdrücke und ihr Menschenrechte vorenthalte. Wer das nicht sehe, verschließe die Augen. Mit dieser Botschaft ist Nirit Sommerfeld in die Friedensräume gekommen. Die gebürtige Israelin mit deutschem Pass hat ihre Lebensgeschichte erzählt. Inzwischen hat sie ihrem Land den Rücken gekehrt.

„An den Ufern von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir Zion gedachten...“ War dieser alttestamentarische Psalm Jahrhunderte lang Sinnbild für die uralte Sehnsucht der Juden in der Diaspora, so waren es die wunderbaren Kindheitserinnerungen, die Nirit Sommerfelds Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit nährten und sie 2007 in ihr Geburtsland Israel zurückkehren ließen. Eine Hoffnung, welche die Wirklichkeit zerstörte, so dass die Schauspielerin, Sängerin und Autorin nach zwei Jahren in der Heimat wieder nach Deutschland zurückkehrte.

Sie versteht sich nun als Aktivistin, die in Deutschland über das Unrecht aufklären will, das die israelische Besatzungsmacht den Palästinensern antut. Damit „dieses Thema in die Öffentlichkeit und in die Politik kommt“ hat sie das „Bündnis für die Beendigung der israelischen Besatzung“ (BIB) gegründet. Und deshalb sprach sie vor 30 Interessierten in den Friedensräumen.

Barbara Stoller von den Friedensräumen wies darauf hin, dass der Begriff „Besatzerstaat“ bei der Israellobby in Deutschland als antisemitisch gelte. Ein Vorwurf, den auch Nirit Sommerfeld schon gehört hat. Dabei liebt sie Israel nach wie vor, wie bei ihrem Vortrag deutlich wurde. Ihre Kritik erwächst aus der Sorge um ihr geliebtes Land.

Ihr Großvater hat ihren Vater vor den Nazis nach Israel gebracht

Nirit Sommerfeld ist 1962 in Eilat geboren, jener Wüstenstadt am Golf von Aquaba, die der UN-Teilungsplan von 1947 Israel zugeteilt, damit der junge Staat einen strategisch wichtigen Zugang zum Roten Meer hat. Die Eltern siedelten sich dort als eine der ersten Israelischen an, und Nirit war das ungefähr 500. jüdische Kind, für das ein Bäumchen gepflanzt wurde. Sie ist die Tochter eines deutschen Juden, der von seinem Vater 1937 als Siebenjähriger nach Palästina gebracht wurde, um zu überleben. Der Großvater selbst wurde von den Nazis vergast. Ihre Mutter ist eine in Jerusalem geborene jüdische Palästinenserin mit marokkanischen Wurzeln, die mit ihrem arabischen Lebensstil das Familienleben prägte.

Mitte der 60er Jahre brach die Familie auf, um in der ganzen Welt ihr Glück als Hoteliers zu versuchen. Die Suche endete in Bayern. Dort besuchte Nirit erst die Grundschule, wo sie ihre ersten Erfahrungen mit dem Antisemitismus machte, später das Gymnasium, an dem sie die einzige Jüdin war. „Wir haben assimiliert gelebt“, sagt sie und erzählt, dass die Familie alle zwei Jahre nach Israel in den Urlaub gefahren sei. „Israel war so ganz anders als Ebersberg. Ebersberg war nicht nur kalt, sondern auch verschlossen“, beschrieb sie einen der Gründe für ihre Sehnsucht nach Israel. In Deutschland müsse sie bis heute erklären, „warum ich aussehe, wie ich bin. Das führt nicht unbedingt dazu, dass man sich heimisch fühlt.“

2007 wandert sie von Deutschland nach Israel aus, 2009 kommt sie zurück

Auch deshalb ist sie 2007 mit ihrer Familie nach Israel ausgewandert. Dort erlebte sie jedoch ein Israel, das nicht ihren Erinnerungen und ihren Träumen entsprach. Vielmehr erlebte sie ein Land, das die eigene Demokratie aushöhlt, die Palästinenser diskriminiert, ihnen ihr Land und ihren Besitz raubt, illegal siedelt, die eigenen Kinder durch ideologische Erziehung einer „Gehirnwäsche“ unterzieht, den Sicherheitsgedanken vorschiebt, um eine Mauer durch das Land zu bauen, Menschen in Klassen unterteilt und ihnen ihre Menschenrechte vorenthält. „Das wollen viele Israelis nicht glauben“, betonte sie.

„Da muss ich jetzt mal unterbrechen. Ich finde ihre Schilderungen hetzerisch, sehr, sehr einseitig und falsch“, meldete sich ein Zuhörer zu Wort, der nach eigenen Worten sechs Jahre lang in Ramallah (palästinensisches Autonomiegebiet) gelebt hat und dabei die palästinensische Haltung zu Israel kennengelernt hatte. Während ein Teil des Publikums zustimmend auf den Vorwurf reagierte, reagierte der andere Teil im Laufe des Wortwechsels zunehmend genervt. Allerdings sollte sich der Schlagabtausch als fruchtbar erweisen. Denn machte das dem Publikum klar, dass sich Israelis und Palästinenser in ihrem Hass aufeinander in nichts nachstehen. Mit dem Unterschied, dass die Israelis die Stärkeren mit der größeren Macht sind.

Andererseits verdeutlichte Nirit Sommerfeld, die 2009 „enttäuscht, aber nicht verbittert“ wieder nach Deutschland zurückkehrte, dadurch: „Meine Motivation ist, dass ich will, dass sich Israel ändert.“ Am Ende des Abends waren Publikum und Referentin einig: „Die Besatzung muss ein Ende finden. Weil, wenn sich die Menschen in die Augen schauen und miteinander sprechen können, dann gibt es keine Kriege mehr.“ (isa)