Vortrag behandelt Konzept für Lindaus Landschaft

Im Anschluss an ihre Jahreshauptversammlung lädt der Freundeskreis Natur in Lindau am Montag, 4. Juli, zu einem Vortrag über das Freiflächenkonzept der Stadt mit den fünf Landschaftsfingern – Entstehung und Weiterentwicklung – ein. Professor Aufmkolk begleitete die Stadt bei der Entwicklung dieses Konzeptes. Beginn ist um 20 Uhr in der Inselhalle.

Bei ständig steigendem Wert von Grund und Boden wird gemäß Presseschreiben der Druck auf Lindaus Freiflächen immer stärker. An der einen Stelle ist es ein Kindergarten, an anderer ein Schulgebäude. Oder zuletzt eine Erschließungsstraße am Rande des Holdereggenparks.

Der Freundeskreis will Strategien entwickeln, um den Wert der Freiflächen Lindaus zu erkennen und sie entsprechend zu schützen.

Der Eintritt ist frei.