Vortrag am 14. Juli in der Inselhalle zum Klimawandel in Lindau

Was kann die Stadt Lindau gegen den Klimawandel tun? Zu dieser Frage beginnt am Donnerstag, 14. Juli, um 18 Uhr in der Inselhalle Lindau ein Vortrag. Referent Hans-Jörg Barth vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu stellt dabei die Klimawandelstudie vor, die die Stadt Lindau in Auftrag gegeben hatte.

Mit deren Ergebnissen sollen Maßnahmen gegen den Klimawandel in Lindau ergriffen werden können, wie es in der Ankündigung heißt. Die Studie untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf das Stadtgebiet Lindau und deren Risiken und Folgen, auch für Mensch und Natur. Der Vortrag findet statt anlässlich des Klimawandelanpassungskonzepts der Stadt Lindau statt.