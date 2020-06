„Vorstandsführerschein“: Neue Seminarreihe für Vereine

Das Landratsamt Lindau bietet eine neue sechsteilige Seminarreihe für Vereine im Landkreis Lindau an. Interessierte können so ihren „Vorstandsführerschein“ machen. Die Seminartermine sollen von September bis Dezember stattfinden.

Vereine sind heute vor große Herausforderungen gestellt. Es ist beispielsweise nicht mehr selbstverständlich, Führungspositionen neu besetzen zu können. Oft wissen potentielle Kandidaten für ein Vorstandsamt auch gar nicht, was sie alles zu tun haben und was sie beachten müssen. Der „Vorstandsführerschein“ soll Abhilfe schaffen.

Am Samstag, 5. September, 9 bis 16 Uhr, geht es um Grundlagen der Vereinsführung. Am Mittwoch, 23. September, 19.30 bis 21.30 Uhr, beschäftigen sich die Teilnehmer mit Sitzungsvorbereitung und -führung. Am Montag, 19. Oktober, 19.30 bis 21.30 Uhr, steht die Datenschutzgrundverordnung auf dem Programm. Am Dienstag, 10. November, 19.30 bis 21.30 Uhr, geht es um Mitgliederwerbung und -förderung. Am Donnerstag, 3. Dezember, 19.30 bis 21.30 Uhr, steht Vereinsrecht auf dem Stundenplan. Und am Samstag, 12. Dezember, 9 bis 16 Uhr, geht es um Kommunikation, Motivation und Konfliktmanagement. Weitere Infos unter www.landkreis-lindau.de/ Gesellschaft-Soziales/Ehrenamt.