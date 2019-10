Vorstand des TSV Oberreitnau ist wieder komplett

Das war eine Aufregung in der ordentlichen Mitgliederversammlung vor drei Monaten: Der erste Vorsitzende Benny Taylor hatte bereits Monate vor der Mitgliederversammlung mitgeteilt, für das Amt des Vorsitzenden nach seiner nunmehr sechsjährigen Amtszeit nicht mehr zur Wahl zu stehen. Dass er seitdem Schriftführer des breit aufgestellten Sportvereins ist, macht klar, dass die Gründe für diese Entscheidung sicherlich nicht in Unstimmigkeiten in der Vorstandschaft zu finden waren.

Fakt ist, dass es immer schwerer ist, Ehrenamtliche zu finden, die bereit sind, den Vorsitz eines Vereins zu übernehmen. Und so traf es die Oberreitnauer im Juli dann auch mit voller Wucht, als sich trotz intensiver Suche im Vorfeld und langer Diskussionen während der Mitgliederversammlung absolut kein Kandidat für diesen Posten finden ließ. Die Versammlung wurde damit beendet, dass der Posten des Vorsitzenden unbesetzt bleiben musste.

Am Montag war nun die außerordentliche Mitgliederversammlung, deren einziger Punkt die Wahl des Vorsitzenden war, ohne den ein Verein nicht bestehen kann. Hätte man niemanden gefunden, wäre eine Auflösung des Vereins die Folge gewesen. Tatsächlich waren bei dieser Sitzung doppelt so viele Mitglieder anwesend wie bei der ordentlichen Mitgliederversammlung im Juli, viele von den Anwesenden hatten bereits Ämter im Verein inne oder waren selber Übungsleiter.

Der zweite Vorsitzende, Lothar Stöckeler, eröffnete die Versammlung und bestimmte Werner Assner zum Wahlleiter. Dieser äußerte die Hoffnung, dass es dieses Mal schneller gehe als beim letzten Mal. Tatsächlich wurde sein Wunsch erfüllt. Mit dem bisherigen Schatzmeister Axel Willner fand sich ein Kandidat für diesen Posten, auf den er ohne Gegenstimmen von den anwesenden Mitgliedern gewählt wurde. Entsprechend entspannt war die Stimmung im Vereinsheim ab dem Moment, in dem er die Wahl annahm, auch wenn er gleichzeitig sein Amt als Schatzmeister des Vereins niederlegte. Dass er in der ordentlichen Mitgliederversammlung im Juli noch nicht zur Wahl stand, begründete er mit Voraussetzungen, die zuvor geschaffen werden mussten, unter anderem der Besuch einer elftägigen Schulung zum Vereinsmanager, wozu ihm die Zusage inzwischen vorliegt. Er betonte die große Verantwortung seines neuen Amtes, lobte aber die tollen Mitstreiter im Gremium. „Sie werden mir helfen die vielen Lücken zu schließen, die ich bei meiner künftigen Tätigkeit noch habe. Ich habe etwas Bammel, aber ich habe ein tolles Team!“ Sein Wunsch, den Mitgliedern ab dem nächsten Jahr ein- bis zweimal monatlich an festen Terminen für Gespräche zur Verfügung zu stehen, wurde allgemein begeistert aufgenommen.

Durch das Niederlegen seines Amtes als Schatzmeister wurde dieses Amt vakant. Da die Wahl des Schatzmeisters in der Einladung zur Versammlung nicht angekündigt worden war, konnte die Kandidatin Gitte Schmid nicht von den Mitgliedern gewählt werden, sondern ausschließlich vom Vereinsausschuss, der gleich im Anschluss an die Versammlung tagte. Tatsächlich stimmten der Wahl neben dem Vereinsausschuss aber auch alle anwesenden Vereinsmitglieder zu. Axel Willner beschrieb Gitte Schmid als die „perfekte Kandidatin“, was dem wohl auch nahekam.

Schon jetzt macht die künftige Schatzmeisterin die Buchhaltung des TSV Oberreitnau und hatte vor Benny Taylor sechs Jahre lang den Vereinsvorsitz inne, muss also sicherlich nicht lange eingearbeitet werden.

Nach der kurzen Versammlung war die Stimmung im Vereinsheim gelassen und entspannt und Axel Willner kommentierte es kurz und prägnant: „Der TSV Oberreitnau hat ein komplettes Gremium mit vier Leuten, coole Leute, besser könnte es nicht sein!“