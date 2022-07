Vorstände erhalten „Vereinsführerscheine“

25 Vereinsverantwortliche haben an der kostenlosen Seminar-Reihe „Der Vereinsführerschein“ teilgenommen. Die Seminarreihe bestand aus sechs Modulen und umfasste alle wichtigen Themen rund um die Vereinsführung. Nun fand ein Nachtreffen der Teilnehmer statt, bei dem noch offene Fragen geklärt werden konnten, teilt das Landratsamt mit. Außerdem haben die Teilnehmer aus der Hand von Vereinsberater und Leiter der Servicestelle, Karl Bosch, ihre Teilnahmebescheinigungen erhalten. Die Seminar-Reihe richtete sich sowohl an bereits aktive Vorstände als auch an solche, die es noch werden wollen. Und so waren die Teilnehmergruppe, aber auch die Vereine selbst bunt gemischt: Seglervereine, Narrenzünfte, Wasserwacht, Heimatvereine aber auch Sport- und Musikvereine nutzten das Angebot. Es ist geplant, dass dieses Seminar auch im nächsten Jahr wieder angeboten wird. Interessenten können sich bereits melden und auf die Warteliste setzen lassen. Ansprechpartnerin ist Andrea Schorer, Telefon 08382 / 27 01 51, E-Mail: andrea.schorer@landkreis-lindau.de. Foto: LRA