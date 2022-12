Vorsicht Dieb im Laden: In Lindau wird immer öfter geklaut

Wer durch einen Taschendiebstahl in eine akute Notlage gerät, kann sich bundesweit täglich zwischen 7 und 22 Uhr unter der Telefonnummer 116 006 an das Opfer-Telefon des Weißen Rings wenden.

Oft seien Taschendiebe als Team unterwegs. Ihr Muster: Ein bis zwei Täter lenken ihr opfer ab und ein Dritter greift zu. Sie verwickelten ihre Opfer in ein kurzes Gespräch oder bittenten sogar darum, Geld zu wechseln. Beliebte Tricks seien außerdem das Anrempeln von Menschen oder das Drängeln in vollen, überfüllten Bussen und Bahnen.

Auf der Rolltreppe, auf der Kirmes, auf gut besuchten Plätzen oder im Fußballstadion – Langfinger nutzen das Gedränge für ihre Beutezüge und greifen blitzschnell in einem unaufmerksamen Moment zu. Ihr Ziel: Wertvolles aus Hand- und Umhängetaschen, aus Rucksäcken und Jackentaschen. Ihre Opfer sind größtenteils Frauen. 2021 wurden laut einer Mitteilung des Weißens Rings mehr als 70.000 Fälle von Taschendiebstahl in Deutschland registriert. Nur ein kleiner Bruchteil dieser Delikte werde aufgeklärt.

Es wird mehr geklaut als sonst: In Lindau gab es 2022 doppelt so viele Ladendiebstählen wie im vergangenen Jahr. Immer häufiger wird Geld auch Taschen gestohlen. Das könnte sich noch zuspitzen. Woran liegt das?

An einen Ladendiebstahl erinnert sich der Lindauer Polizist Bernd Vaupel noch besonders gut: Ein Mann wollte aus einem Supermarkt mit einem Einkaufswagen flüchten, ohne zu bezahlen. Der Wagen sei voll gewesen mit Lebensmittel und anderen Dingen des täglichen Bedarfs, erzählt Vaupel. Der Sicherheitsdienst konnte den Mann aufhalten.

Diebstähle sind Kontrolldelikte: Aufgedeckt werden sie nur, wenn Sicherheitspersonal überwacht. Die Dunkelziffer ist deshalb groß. Trotzdem zeigt sich: Die Zahlen in Lindau steigen. Zählte die Polizei 2021 noch 60 Ladendiebstähle, waren es in diesem Jahr doppelt so viele. Gerade in den vergangen Wochen habe es einen Ausreißer in der Statistik gegeben, so Polizeisprecher Dominik Geißler.

Auch mehr Taschendiebe

Seit einiger Zeit sind laut Polizist Bernd Vaupel auch wieder mehr Taschendiebe unterwegs. Gerade dann, wenn größere Menschenmengen zusammen kommen, lenken Täter ihre Opfer gut ab und greifen in die Taschen. Beliebte Orte dafür seien auch Weihnachtsmärkte.

Aber warum steigen die Zahlen? Eine konkrete Antwort darauf zu finden, ist schwierig. Klar ist aber: Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel haben die Ersparnisse vieler Menschen aufgebraucht. Knapp ein Drittel der Deutschen haben keine Ersparnisse. Das zeigt eine Umfrage, die im Auftrag der ING Bank vom Ipsos Meinungsforschungsinstitut durchgeführt wurde. Die Hälfte der Befragten spare vor allem beim täglichen Bedarf, bei Kleidung und bei Ausgaben für Gastronomie.

Ladendiebe haben oft Tricks, wie sie das System überlisten können: Hier mit Hilfe eines präparierten Koffers. (Foto: Boris Roessler)

Durch die allgemeine Preissteigerung entstehe für manche sicherlich eine Gefahr, sagt auch der Lindauer Polizist Vaupel. Pressesprecher Geißler geht davon aus, dass sich das Problem zuspitzen könnte, wenn sich die Energiekrise in einigen Monaten mehr auf die Geldbeutel der Menschen auswirke. Zur Wahrheit gehöre auch: Seit Aufhebung der Corona-Beschränkungen sind wieder mehr Menschen in den Läden unterwegs, die Gelegenheiten für Straftaten nehmen zu.

Im Supermarkt und Drogerie wird viel geklaut

Einen vollen Einkaufswagen mitgehen zu lassen, das trauen sich die wenigsten Täter. Hauptsächlich geklaut werden laut Polizei Lebensmittel, alkoholhaltige Getränke, kleine Elektrogeräte oder Kosmetik, wie Lippenstifte oder Nagellacke. „Die kann man gut einstecken“, sagt Vaupel. Im Schnitt klauten Diebe Waren im Wert von fünf bis 50 Euro. Besonders von Kaufland, dem Lindaupark, dem Edeka in Aeschach und dem Drogeriegeschäft Müller werden die Diebstähle gemeldet, so Vaupel.

Ladendiebstähle sind Kontrolldelikte und passieren praktisch jeden Tag. In Zeiten der Krise nehmen sie zu. (Foto: Martin Schutt)

Auch die Industrie- und Handelskammer stellt eine Veränderung fest. Der Einzelhandel im Landkreis spüre, dass es in letzte Zeit mehr Diebstähle gebe, sagt Markus Anselment von der IHK-Regionalgeschäftsstelle in Lindau. Um wie viel genau die Zahl angestiegen ist, kann er nicht sagen.

Von Verwarnung bis Gefängnisstrafe

Ladendiebstähle passieren praktisch täglich. Etwas im Laden mitgehen lassen kann jeder, sagt Vaupel. „Die Dinge werden präsentiert, man muss nichts aufbrechen.“ Auch wenn jeder wisse, dass es nicht erlaubt ist, werde es dennoch häufig gemacht.

Die Gefahr, im Gefängnis zu landen, nehmen Täterinnen und Täter offenbar in Kauf. Denn die Konsequenzen für Diebe reichen von einer Verwarnung bis hin zu einer Gefängnisstrafe. Wer nicht vorbestraft ist und zum ersten Mal klaut, der bekomme höchstens eine Geldstrafe, sagt der Lindauer Rechtsanwalt Alexander Greiner.

Wiederholungstäter könnten auch vor Gericht landen und zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Gründe für Diebstählen seien meistens, dass Menschen in Not geraten, sagt auch er. Vor Kurzem habe er jemanden vor Gericht vertreten, der sein Harz-VI-Einkommen nicht zuverlässig bekomme und deswegen gestohlen hat.

Immer mehr Menschen geraten in Not

Dass immer mehr Menschen finanzielle Probleme haben, spürt auch die Lindauer Tafel. Seit Mai hat sie einen Aufnahmestopp verhängt, weil sie an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen ist. Wer einen Ausweis hat, darf nur noch zweimal pro Woche kommen, anstatt wie früher jeden Tag.

Geklaut wird dort aber trotzdem sehr selten, erzählt Harald Thomas, Geschäftsführer des Caritasverbands für den Landkreis Lindau, der Träger der Tafel ist. Das liege sicher auch daran, dass die Kunden von Helferinnen und Helfer durch den Laden geführt werden. Außerdem achteten die Kundinnen und Kunden darauf, dass andere nichts einstecken. „Da hilft die Neid-Debatte“, sagt Thomas. Aber selbst aus dem Warenregal im Tafel-Laden werde nicht geklaut. Die Diebstähle in der Tafel könne er an einer Hand abzählen.