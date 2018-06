Vorsicht Autofahrer: Rehwild blind vor Liebe

Von der zweiten Julihälfte bis Mitte August ist die heiße Phase für das Rehwild: Mitten im Sommer findet die Paarungszeit statt – und diese macht das Rehwild blind vor Liebe. „Jetzt ist der Rehbock auch tagsüber unermüdlich hinter der Geiß her, die mit der Absonderung von Duftstoffen signalisiert, dass sie paarungsbereit ist“, sagt Christian Aigner vom Kreisjagdverband Lindau.

Der liebestolle Bock treibt die brunftige Geiß im Liebesreigen durch Wald und Feld. Bei hochsommerlichen Temperaturen ist er besonders aktiv. Untereinander liefern sich die Böcke heftige Rivalenkämpfe und Verfolgungsjagden.

Für die Autofahrer heißt es vor allem jetzt aufpassen. Hormongesteuert reagiert das Rehwild unvorsichtig, und so kann es zu Wildunfällen kommen, warnt Aigner weiter. In den frühen Morgenstunden und in der Abenddämmerung ist das Wild besonders aktiv.

„Der Kreisjagdverband Lindau bittet deshalb die Autofahrer im eigenen Interesse, besonders vorsichtig zu fahren und speziell bei Fahrten durch den Wald, entlang von Hecken und zwischen hohen Ackerbaukulturen immer den Fahrbahnrand im Auge zu behalten“, sagt Aigner.

Denn: „Ein Reh kommt selten allein“, warnen die Jäger. Meist folgt der Rehgeiß der Bock, der seine Auserwählte vor sich hertreibt. Taucht ein Wildtier auf der Fahrbahn auf, sollte sofort abgeblendet und kontrolliert gebremst werden.

Doch manchmal kann man einfach nicht mehr schnell genug stehen bleiben. Ist ein Zusammenstoß nicht zu verhindern, sollte der Fahrer das Lenkrad gerade halten. Unkontrollierte Ausweichmanöver sind gefährlich, da das Auto vor allem bei hoher Geschwindigkeit sehr schnell ins Schleudern gerät. Sollte es zu einem Wildunfall kommen, muss sofort die nächste Polizeidienststelle verständigt werden. Die Beamten informieren den Jäger und stellen eine Bescheinigung für die Versicherung aus. (pem)