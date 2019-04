Vorschriften treiben die Mieten in Lindau weiter hoch

In Stadt und Landkreis Lindau fehlt bezahlbarer Wohnraum. Die Freien Bürger kritisieren Vorschriften, die das Bauen immer teurer machen. Mit den Chefs der Wohnungsbaugesellschaften GWG und GKWG haben die Freien Bürger diskutiert, wie möglichst schnell bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann.

Stadt- und Kreistagsfraktion sowie einige Mitglieder der Freien Bürger hatten GWG-Geschäftsführer Alexander Mayer sowie GKWG-Geschäftsführer Oliver Messerer zu Gast, wie die FB in einer Pressemitteilung schreiben. Stadtrat Günther Brombeiß betonte, dass es Wohnungsnot nicht nur in Großstädten gebe. Auch in Lindau führe der Mangel zu steigenden Mieten. Nun sei es eine der wichtigsten Aufgaben der Politik, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Einheimische müssten die Möglichkeit haben, in Lindau zu bleiben. Aber für die heimischen Firmen sei es auch wichtig, dass dringend nötige Mitarbeiter von außerhalb in Lindau bezahlbare Wohnungen finden.

GKWG-Geschäftsführer Messerer verwies auf ständig steigende Baukosten und auf immer neue Bauvorschriften. Dennoch sei die GKWG vor allem in Lindenberg durchgehend aktiv, neuen Wohnraum zu schaffen. Messerer wünscht sich, dass noch mehr Gemeinden der GKWG kostengünstige Baugrundstücke zur Verfügung stellen. Um Zeit und Kosten zu sparen, wolle die GKWG zunehmend modular bauen.

GWG-Chef Mayer verwies auf sich ständig verändernde Wohnbedürfnisse. Die GWG wolle dem durch verschiedene Projekte im Stadtgebiet Lindau gerecht werden. Sehr gute Erfahrungen mache die GWG damit, künftige Mieter frühzeitig einzubinden. Angesichts ständig steigender Baukosten hält Mayer eine Anpassung des Wohngeldes für notwendig, zumal die GWG steigende Kosten zumindest zum Teil an Mieter weitergeben müsse.

Anschließend diskutierten die FB die Vielzahl von Bauvorschriften, die Baupreise nach oben ziehen. Es sei aber auch notwendig, den kommunalen Baugesellschaften ausreichend Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Die Lindauer erwarten positive Auswirkungen für kostengünstiges Wohnen durch die Sozialgerechte Bodennutzung (Sobon). Einig waren sich alle, dass Mietpreise nur in den Griff zu bekommen sind durch eine ausreichende Anzahl an Wohnungen.