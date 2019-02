Vorne schwach, hinten mit Fehlern

Sechstes Derby, fünfte Niederlage: Die EV Lindau Islanders haben am Freitagabend in der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Memmingen Indians klar und verdient mit 0:3 verloren. Wie so oft in dieser Saison hakte es bei den Islanders am Freitagabend an der schwachen Offensive, aber auch defensiv passierten zu viele Fehler.

Da aber auch der direkte Konkurrent Höchstadt in Regensburg verlor, bleiben die Islanders mit vier Punkten Vorsprung auf dem achten Platz. „Wir waren nicht gut genug“, lautete die unmissverständliche Analyse von EVL-Spielertrainer Chris Stanley, ECDC-Trainer Sergej Waßmiller dagegen freute sich über die gegentorlose Partie: „Wir haben das Spiel kontrolliert und die Räume eng gemacht.“

Auch im sechsten Aufeinandertreffen in dieser Saison hatte das Duell Lindau gegen Memmingen nichts von seinem Reiz verloren. Zahlreiche Fans waren aus Memmingen an den See gereist, um den in der Meisterrunde so prächtig platzierten ECDC kräftig zu unterstützen. Auf der Gegenseite wollten die Islanders ihren achten Platz verteidigen, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

Großchancen sind Mangelware

Doch schon nach nicht einmal drei Minuten leistete sich die EVL-Defensive einen folgenreichen Fehler im Spielaufbau auf Höhe der blauen Linie. Tim Bullnheimer ging dazwischen, schnappte sich die Scheibe und überwand Lindaus Goalie David Zabolotny durch die Schoner. Diesem Rückstand rannten die Lindauer das ganze restliche Drittel hinterher. Großchancen blieben aber Mangelware, auch in einer zweiminütigen Überzahl kamen die Lindauer kaum einmal in die Aufstellung.

Das änderte sich auch im zweiten Drittel nicht. Die Islanders blieben in der Offensive harmlos. Und dass, obwohl sie dieses Mal sogar zwei Powerplays hatten. Zuerst aber mussten sie das 0:2 (29.) durch Jakob Wiecki hinnehmen, dem es eine nicht besonders gut sortierte Lindauer Defensive leicht machte. Die beste Chance auf den Anschlusstreffer vergab Andreas Farny, der nach Pass von Fredrik Widen in Überzahl am Tor vorbeischoss.

Das dritte Drittel hatte nicht mehr viel zu bieten. Allein der dritte Memminger Treffer (55.) durch Marvin Schmid war erwähnenswert. Lindau schaffte es einfach nicht, den ECDC wirklich unter Druck zu setzen. So blieben die Islanders gegen Memmingen auch im dritten Saisonheimspiel ohne Punkte.

Was EVL-Spielertrainer Stanley von seiner Mannschaft am Sonntag in Höchstadt erwartet, machte er kurz und treffend klar: „Tore.“