Vorlesetag trotz Corona

Der jüngste Vorlesetag der Realschule Dreiländereck in Lindau war wieder einmal eine gute Gelegenheit, Kinder für das Lesen zu begeistern, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Durch Corona musste die Aktion abgewandelt werden.

Denn wo sich eigentlich jede Woche Kindergartenkinder aufgeregt an ihren Fensterscheiben versammeln und auf ihre Lesepaten warten, herrscht gähnende Leere. Und so hat sich die Schule dafür entschieden, lediglich ihre verantwortliche Deutschlehrkraft Nadja Koerner in die „Villa Engel“ zu schicken, um den kleinen Kindern wenigstens den so wichtigen Vorlesetag zu ermöglichen – mit Abstand natürlich.

Die deutschlandweite Initiative von „Die Zeit“, der „Stiftung deutsche Bahn“ und der „Stiftung Lesen“ hatte zum Jahresthema „Europa und die Welt“ aufgerufen, was mit der als Buchtipp gelisteten Geschichte „Tafiti – So mach ich dich gesund“ umgesetzt wurde. Rund um die afrikanische Savanne handelt diese aufmunternde Bilderbuchgeschichte vom Kranksein und Gesundwerden und die ganze besondere Magie der Zuwendung. Zum Abschied bekam jedes Kindergartenkind noch ein eigenes Pixie-Mini-Büchlein geschenkt.