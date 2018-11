Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat die Spielvereinigung Lindau den SV Oberteuringen zum Verfolgerduell empfangen und am Ende knapp verloren. Durch den gleichzeitigen 2:0-Sieg des Tabellenführer SV Achberg bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen ist der Abstand der Mannen von SpVgg-Spielercoach Marco Mayer zu Achberg auf mittlerweile neun Punkte angewachsen.

Ob der Stuhl von Mayer wegen der neuerlichen Niederlage der Lindauer wackelt, war bei Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen. Allerdings bestätigte Mayer nach Spielschluss, dass seine Mannschaft im Moment alles andere als in Topform ist. „Wenn wir so spielen, brauchen wir nicht um die Meisterschaft mitzukämpfen.“ Sein Oberteuringer Trainerkollege Michael Krause sprach von einem letztlich „verdienten Sieg.“

Das Tor des Tages markierte Christian Schorpp in der 25. Minute, nachdem sich Simon Riether an der Seitenauslinie durchkämpfte und in den Rücken der Lindauer Abwehr zu Schorpp passte. Dieser stand ungedeckt und konnte sich aus etwa acht Metern die Ecke aussuchen. Die Gästeführung fiel wie aus dem Nichts, nachdem die Hausherren zuvor zwei Großchancen nicht in Zählbares ummünzen konnten. Pech hatte Bilal Gümüs nach einer guten Viertelstunde, als er nur den Pfosten traf.

Nach dem Seitenwechsel hätte der SVO bei einer Konterchance das 2:0 machen können (50.), doch weder Marcel Corbet noch Riether im Nachschuss konnten einnetzen. Nach einem Foul an Gümüs legte sich Marco Mayer den Ball zum Freistoß zurecht, traf jedoch aus aussichtsreicher Position nur die Lattenoberkante (57.). Danach orientierte sich der SpVgg-Spielercoach, der in der Lindauer Abwehrkette begann, nach vorne und wechselte Offensivmann Musa Gaye für den angeschlagenen Gümüs ein.

So richtig fruchtete die Maßnahme allerdings nicht. Reinhard Bergmann traf in der Folge knapp am Gästetor vorbei (76.), wenig später konnte Oberteuringens Andreas Arnegger den heranstürmenden Damir Saciri im Strafraum gerade noch vom Ball trennen. Durch den 1:0-Erfolg rückte der SV Oberteuringen auf den dritten Tabellenrang vor.