Vorkenntnisse sind nicht erforderlich

Die Tai Chi/QiGong-Abteilung des TSV Lindau bietet in der ersten Ferienwoche, vom 30. Juli bis 4. August, die Möglichkeit, täglich von neun bis elf Uhr Tai Chi zu üben. Diese Tai Chi-Übungsstunden finden in der Jahnturnhalle auf der Insel, Rotkreuzplatz, statt. Diese Aktion richtet sich an alle in den Sommerferien daheim gebliebenen, aber auch an Gäste der Stadt Lindau. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

In dieser Zeit kann die Achter-Kurzform im Pekingstil, auch Zimmer-Tai Chi genannt, geübt und gelernt werden. Am Mittwoch wird Lungenfacharzt Dr. Peter Steiner einen Vortrag über Atmung halten. Bewusste, tiefe aber natürliche Atmung ist ein wichtiger Bestandteil des Tai Chi.Am Samstag besteht die Möglichkeit, das Erlernte gemeinsam mit der Tai Chi-Gruppe zu üben und sich auch gleich über die anderen beim TSV Lindau praktizierten Tai Chi-Formen und über die Tai Chi-Gruppe selbst zu informieren.

Dieser Wochenkurs kostet für Erwachsene 60 Euro, für Kinder, Jugendliche und Vereinsmitglider 30 Euro. Für Getränke und kleine Snacks auf Spendenbasis ist gesorgt.