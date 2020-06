Vorhang auf in der Lindauer Marionettenoper

Die Lindauer Marionettenoper darf nach langer pandemiebedingter Pause wieder vor Zuschauern spielen. Das gesamte Team freut sich nun darauf, die Zuschauer im Konzertsaal des Stadttheaters Lindau wieder zu begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wurden extra Zusatzvorstellungen geplant, da die Marionettenoper genau zum Wiedereröffnungsbeginn in Spielpause wäre. Die zusätzlichen Termine, die nicht im Spielplan stehen, sind auf der Internetseite der Lindauer Marionettenoper zu finden. Natürlich müssen weiterhin diverse Hygiene- und Sicherheitsregeln erfüllt werden, daher finden bis auf Weiteres nur 30 Gäste einen Platz. Die normale Kapazität liegt bei 110 Plätzen. „Aber wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir als Kultureinrichtung um unsere Existenz kämpfen“, heißt es in der Mitteilung.