Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Montagabend gegen 19.25 Uhr aus Hergensweiler die B 12 von Weißensberg kommend in Fahrtrichtung Lindau befahren. Eine 50-jährige befuhr zunächst die Ausfahrt Lindau von der B 31 her kommend und wollte dann ebenfalls weiter in Richtung Lindau fahren. Die 19-Jährige fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt der 50-Jährigen. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die 19-Jährige muss mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro rechnen, heißt es im Polizeibericht.