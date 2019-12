Vorfahrt im Kreisel missachtet

Eine 61-Jährige hat am Freitagmorgen einen Unfall im Kreisverkehr am Aeschacher Markt verursacht. Eine Frau war mit ihrem Auto gegen 6.10 Uhr von der Wackerstraße in den Kreisverkehr eingefahren und wollte weiter in Richtung der Friedrichshafener Straße. Die 61-Jährige kam mit ihrem Auto aus dem Langenweg und fuhr in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt der anderen Frau zu beachten. Den Sachschaden, der bei dem Zusammenstoß an beiden Autos entstand, schätzt die Polizei auf mindestens 3500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand, zudem waren beide Autos noch fahrtüchtig. Die Verursacherin muss nun mit einem Bußgeld wegen der Vorfahrtverletzung rechnen.