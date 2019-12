Vorarlberger Madrigalchor tritt in Bregenz auf

Der Vorarlberger Madrigalchor unter der Leitung von Gabor Kozna und mit Begleitung an der Harfe von Viktor Hartobanu tritt am 3. Advent, 15. Dezember, in der Evangelischen Kreuzkirche am Ölrain in Bregenz unter dem Motto „Joy to the World“ auf. Gesungen wird Musik der polyphonen Renaissance bis in die Gegenwart, bereichert um Harfenklänge von Johann Sebastian Bach. Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Eine Familienkarte kostet 20 Euro. Karten sind an der Abendkasse ab 30 Minuten vor Beginn erhältlich.