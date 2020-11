Vorarlberger Landestheater zeigt Tasso-Premiere via Internet

Da die Türen des Vorarlberger Landestheaters im November für Zuschauer geschlossen bleiben müssen, wird die Wartezeit bis zum Wiedersehen im Dezember mit einer Tasso-Premiere in der Inszenierung von Milena Fischer via Internet am Sonntag, 22. November,, ab 19.30 Uhr berkürzt. Angesichts der Unmöglichkeit einer Theaterpremiere sei nun eine filmische Adaption entstanden, die einen eigenen Zugang zum Tasso bietet, heißt es in der Pressemitteilung. Die Adaption ist kein Mitschnitt des Bühnengeschehens, sondern nutzt Mehrwerte des Mediums.

Auch die drei Figuren – Leonore, Tasso und Antonio – mussten mit ihren Diskussionen über die verantwortungsvolle Gestaltung von Welt, Gegenwart und Zukunft in den virtuellen Raum ausweichen. Überhaupt sei dieser Tage faszinierend zu beobachten, wie der mehr als 200 Jahre alte Text von Johann Wolfgang von Goethe vor dem Hintergrund der gegenwärtigen gesellschaftlichen Aufgaben zum Zuschauer spricht und die Handlungsmöglichkeiten beschreibt, erklärt das Landestheater Vorarlberg. Die filmische Adaption bietet das Vorarlberger Landestheater bis auf weiteres auch Schulen an. Über die Website des Vorarlberger Landestheaters wird der entsprechende Link am Sonntag, 22. November, ab 19.30 Uhr geteilt.