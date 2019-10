Vorarlberger Jazzformation Lintu flattert im Zeughaus vorbei

Der Jazzclub Lindau und der Zeughausverein präsentieren am Freitag, 18. Oktober, ab 20 Uhr die Vorarlberger Formation „Lintu“ auf der Bühne des Zeughauses. Lintu ist eine Band um die in Bregenz lebende, finnisch-schweizerische Sängerin Heidi Caviezel. Ihre Kompositionen spannen einen weiten Bogen: von intimem Jazz, modernen Grooves und verspielten Folklore-Anleihen bis hin zu großen, instrumentalen, beinahe orchestralen Passagen und kombinieren all das in einem kohärenten Bandsound, wie die Veranstalter schreiben. Darüber hinaus zollt Heidi Caviezel mit der Vertonung alter, finnischer Gedichte ihren nordischen Wurzeln besonderen Tribut. So ist auch der Bandname das finnische Wort für Vogel. Karten zum regulären Preis von 19 Euro beziehungsweise für Mitglieder zum Preis von 16 Euro und für Schüler und Studenten zu acht Euro gibt es in „Die Handlung“ (Fischergasse 4) und an den bekannten Vorverkaufsstellen (Lindaupark, Stadttheater, Tourist-Info) sowie unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Foto: Lintu