Vorarlberger Jazz im Kleinen Zeughaus

Der Zeughausverein und der Lindauer Jazzclub präsentieren gemeinsam am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr die „toni.eberle.band“ aus Vorarlberg. David Mäder am Bass, Martin Grabher am Schlagzeug und Trompeter Herbert Walser erwecken dabei laut Ankündigung die neuen Songs vom Vorarlberger Ausnahmegitarristen Toni Eberle auf der Bühne zum Leben. „Den Corona-Blues in den Fingern, ignoriert er stilistische Schubladen und schöpft musikalisch aus dem Vollen: Jazz, Funk, Rock, Latin“, kündigen die beiden Veranstalter den Abend im Kleinen Zeughaus am Paradiesplatz 4 an. Karten zu 19, ermäßigt für Mitglieder 15 und für Schüler/Studenten acht Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie online unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.