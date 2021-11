Vorarlberg verschärft FFP2-Maskenpflicht und will PCR-Testmöglichkeit ausbauen

Aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen verschärft Vorarlberg die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, teilt Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstagabend mit.

Laut Pressemitteilung soll ab Freitag, 19. November, die FFP2-Maskenpflicht stark ausgeweitet werden. Sie gelte in allen öffentlichen Innenräumen und am Arbeitsplatz – „überall dort, wo es Kundenkontakt gibt“, informierte der Landeshauptmann, also im Handel, in der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen.

Überall dort, wo der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, soll die Maske zum Zug kommen. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise bei festen Mitarbeiterinnenteams wie etwa in Handwerksbetrieben. Die entsprechende Verordnung wird gerade ausgearbeitet, informierte Wallner.

Die Maskenpflicht gilt für Geimpfte und Ungeimpfte. Gemeinsam mit Landesrat Johannes Rauch rief der Landeshauptmann die Bevölkerung zur Impfung auf: „Nehmen Sie dieses Angebot wahr.“ Es gelte weiterhin, alles daran zu setzen um die Lage in den Spitälern stabil zu halten, betonte Wallner: „Wir wollen dabei Maßnahmen setzen, die von der Bevölkerung angenommen werden“.

Appell zur Impfung

Einmal mehr rief der Landeshauptmann am Dienstag zur Impfung auf – „es sind ausreichend Kapazitäten vorhanden. Während der Vorarlberger Impftage von 11. bis 21. November werden insgesamt 50.000 Impftermine in den beiden Impfzentren in Bregenz und Nenzing, in den großen Einkaufszentren sowie in ärztlichen Praxen angeboten. Allein bis Weihnachten seien 70.000 Drittimpfungen möglich, heißt es weiter.

Positiver Schnelltest: Landeshauptmann wohl mit Corona infiziert

Am Mittwochmorgen teilte die Vorarlberger Landesregierung mit, dass Landeshauptmann Markus Wallner nach einem Covid-19-Antigen-Test am Dienstag ein positiven Befund erteilt bekommen habe. Für eine am Mittwoch stattfindende Landtagssitzung müsse er sich nun entschuldigen.

Ein PCR-Test wurde bereits abgenommen, das Ergebnis stünde noch aus. Wallner weise leichte Erkältungssymptome auf und arbeite bis das Ergebnis der PCR-Testung vorliegt, von Zuhause aus. Wallner ist doppelt geimpft.

PCR-Testkapazitäten sollen ausgebaut werden

Die Kapazitäten für PCR-Screeningtests in den Landesteststationen sind nach Angaben der Landesregierung derzeit fast vollständig ausgelastet. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher appelliert daher, verstärkt die Möglichkeit der in den Apotheken erhältlichen Gurgel-/Spültests zu nützen. „Die Bemühungen laufen auf Hochtouren, um die Angebote der Landesteststationen zu optimieren, damit ab der kommenden Woche auch dort der Bedarf an Screeningtests gedeckt werden kann“, so Rüscher weiter.

Keine freien Termine mehr im Festspielhaus

Insbesondere die Teststation im Bregenzer Festspielhaus sei für diese Woche bereits vollständig ausgebucht. In der Teststation Hohenems (beim Stadion Herrenried) seien in der zweiten Wochenhälfte noch vereinzelt Screening-Termine verfügbar. Kein Problem gebe es derzeit bei den behördlich angeordneten PCR-Tests, das heißt ermittelte Kontaktpersonen können wie vorgesehen prompt getestet werden.

Auch die Kapazität zur Abnahme von Antigentests sei ausreichend. Das negative Testergebnis gilt für 24 Stunden als Nachweis am Ort der beruflichen Tätigkeit sowie 48 Stunden (beziehungsweise sieben Tage für Pendler) gemäß Covid-19-Einreiseverordnung. In bestimmten Branchen, beispielsweise in Gesundheitsberufen, ist ein negativer PCR-Test erforderlich. Seit Dienstag ist auch hier der Nachweis per Antigentest möglich, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass kein PCR-Testangebot verfügbar war oder der Test nicht zeitgerecht ausgewertet wurde, heißt es in der Presseerklärung.

Zusätzliche Antigentest-Möglichkeit in Bregenz

Ab Donnerstag, 18. November, wird in Bregenz ein zusätzliches Angebot zur Abnahme von Antigentests zur Verfügung stehen, und zwar im Magazin 4 (Bergmannstraße 6). Getestet wird dort an sieben Tagen die Woche jeweils von 7 bis 19 Uhr.