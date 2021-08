Vorarlberg lockt mehr Gäste als im Sommer 2020

Kurzfristige Buchungen, hoher Covid-19-Beratungsaufwand und Regenwetter: Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen hat der Vorarlberger Tourismus im diesem Sommer sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Nächtigungen zugelegt, wie Landesrat Christian Gantner und Tourismusdirektor Christian Schützinger bei einer gemeinsamen Pressekonferenz informierten. „Wir liegen deutlich über dem Ergebnis von 2020. Angesichts der herausfordernden Umstände können wir mit dem aktuellen Stand durchaus zufrieden sein“, freute sich Gantner.

Die Tourismusbranche erhole sich langsam wieder, hielten Landesrat und Tourismusdirektor übereinstimmend fest. Gantner betonte dabei die Bedeutung des Wirtschaftszweigs als „regionaler Wertschöpfungsmotor“ – insbesondere im ländlichen Raum. Gantner verwies auf die 200 000 Euro teure Sommerkampagne des Landes, die auf den Heimmarkt gerichtet war. Die Initiative habe Früchte getragen, denn viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger hätten ihren Urlaub im eigenen Bundesland verbracht. Der Anteil einheimischer Gäste stieg sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vor-Corona-Sommer 2019. Die Verantwortlichen wollen den Anteil der Einheimischen in den kommenden Jahren durch entsprechende Werbung weiter erhöhen.

Als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnete Gantner die V-Card von Vorarlberg Tourismus. Rund 17 000 Karten wurden in diesem Jahr bisher verkauft. Im letzten Jahr vor Corona waren es 10 000. Es gehe touristisch in eine „sehr gute Richtung“, gab sich Tourismusdirektor Schützinger zuversichtlich. Die Nachfrage sei gut, das Buchungsverhalten allerdings noch zurückhaltend. Die Zahl der Gästeankünfte stieg in den Monaten Mai bis Juli auf mehr als 390 000, die Zahl der Nächtigungen steigerte sich auf rund 1,4 Millionen im Vergleich zum Vorjahr.

Für die schrittweise Erholung des heimischen Tourismus sei neben der hohen Qualität im Angebot insbesondere das Vertrauen der Gäste in den Umgang mit Covid-19 Präventionsvorkehrungen ausschlaggebend, hielt der Landesrat fest. Dabei profitiere Vorarlberg von der Corona-Sicherheitsstrategie „Sicher zu Gast in Vorarlberg“. Die Gäste billigten der Modellregion hohe Kompetenz zu. Bereits im Winter war Vorarlberg die einzige Urlaubsregion, in der alle Tourismus-Akteure gemeinsam eine Sicherheitsstrategie entwickelt hatten. Das Angebot reicht vom kostenlosen Covid-Testprogramm für Tourismusmitarbeitende, definierten Prozessen bei Covid-19-Verdachtsfällen bis hin zu E-Learning-Tools für Mitarbeitende in elf Sprachen und einem Kommunikationskit für Betriebe zur Gästekommunikation.