Vorarlberg impft 16.253 Menschen in einer Woche

Exakt 16.253 Impfungen sind in der Zeit vom 8. bis 14. November auf der Landesimpfplattform dokumentiert worden, heißt es vonseiten des Landes Vorarlberg in einer Pressemitteilung.

Demnach erhielten 10.000 Personen ihre Auffrischungsimpfung, während rund 5.000 sich für die Erstimmunisierung entschieden. Mit Blick auf die neue Woche erneuert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher im Schrieben ihren Appell, sich dringend impfen zu lassen: „Die Lage ist österreichweit sehr ernst. Wir brauchen nach wie vor insgesamt eine höhere Durchimpfungsrate und wir bitten speziell all jene, deren Immunisierung länger als vier bis sechs Monate zurückliegt, sich rasch die Auffrischung abzuholen, um weiterhin einen erhöhten Schutz zu haben.“

Impfung im Einkaufszentrum

Die Vorarlberger Impfquote liegt aktuell bei 62,9 Prozent.

In den beiden Impfzentren in Bregenz und Nenzing wurden in Summe 10.205 Personen geimpft, darunter 2.458 Erst- und 7.052 Auffrischungsimpfungen.

Zusätzlich wurde auch weiter in den eingerichteten Impfkojen in vier großen Vorarlberger Einkaufszentren und in den ärztlichen Praxen weiter geimpft. In den Einkaufszentren wurden 3.716 Dosen verabreicht, davon wiederum 2.060 für Erst- und 1.368 für Drittimpfungen.

Ärzte impfen ebenfalls

Neben den anmeldefreien Impfangeboten sind selbstverständlich weiterhin auch Impfungen in Arztpraxen möglich. Vom 8. bis 14. November haben sich 2.220 Personen für eine Impfung beim Arzt bzw. der Ärztin entschieden.

Noch genügend Termine frei

Diese Woche seien noch ausreichend Termine frei. Umso mehr appelliert die Gesundheitslandesrätin eindringlich: „Jede Impfung leistet einen Beitrag für den Eigenschutz und in der Pandemiebekämpfung. Und sie trägt dazu bei, die große Belastung, die auf dem medizinischen Personal liegt, zu senken. Deshalb müssen wir weiter rasch weiter in der Impfquote zulegen.“

Vorarlberger Impftage dauern noch bis zum 21. November

Es steht weiterhin ein breites Angebot an Impfterminen und -orten zur Verfügung. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine Voranmeldung.

Impf-Vormerkungen sind unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft möglich.

Wer keinen Internetzugang und keine E-Mail-Adresse besitzt, wird gebeten, sich an Familienangehörige oder Bekannte zu wenden, die behilflich sein können. Wer auch diese Möglichkeit nicht hat, kann sich über die kostenlose Impf-Hotline 0800 201 361 telefonisch melden und erhält entsprechende Unterstützung.