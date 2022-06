Vor Kontrolle geflüchtet

Ein Motorradfahrer mit Sozius hielt Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion hat am Dienstagnacht gegen 2 Uhr in der Schachener Straße einen Motorradfahrer mit Sozius gestoppt, um die beiden zu kontrollieren. Nachdem der Kradfahrer anhielt, stieg sein Sozius ab und flüchtete in Richtung Giebelbach. Ein Passant und ein Polizeibeamter holten den Jugendlichen laut Polizeibericht jedoch ein und hielten ihn fest. Der Grund seiner Flucht war wohl, dass er zuvor im Besitz von einer Kleinmenge Marihuana war. Dieses fanden die Beamten bei einer Absuche des Fluchtweges. Auf Vorhalt gab der 16-jährige Jugendliche an, dass ihm das Betäubungsmittel gehöre. Das stellten die Beamten sicher, gegen den Jugendlichen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.