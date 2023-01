Vor genau 60 Jahren fror der See zu – LZ sammelt Bilder und Erinnerungen

Die Temperaturen sind weit nach unten gesunken und der See war mit einer dicken Eisschicht bedeckt: Im Winter 1963 fror der Bodensee zu. Bei der Seegfrörne vor 60 Jahren ereignete sich ein Naturschauspiel, das sich bisher nicht wiederholt hat. Wer erinnert sich noch an diese Zeit oder hat Fotos von damals? Die Lindauer Zeitung ruft ihre Leser dazu auf, sie zu teilen. Schicken Sie uns gerne alles, was sie an die Seegfrörne erinnert per Mail an redaktion@lindauer-zeitung.de.