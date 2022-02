Vor dem Saisonfinale: Erfolgstrainer Jörg Lützelberger verlängert bei der HSG Konstanz

17 Spiele, 17 Siege, 34:0 Punkte – der Handball-Drittligist HSG Konstanz spielt bisher eine famose Saison und ist die einzige verlustpunktfreie Mannschaft in Deutschlands drei höchsten Spielklassen. Die Verpflichtung von Jörg Lützelberger als neuen Trainer nach dem Abstieg aus der zweiten Liga hat sich also voll ausgezahlt. Und nun ist es der HSG gelungen, den Lindauer für eine längere Zusammenarbeit zu begeistern: Lützelberger verlängerte seinen Vertrag und setzte seine Unterschrift unter einen ligaunabhängig geltenden Kontrakt bis Juni 2023 beim Drittliga-Spitzenreiter.

Für Lützelberger, der in seiner aktiven Karriere dreimal den Europapokal gewonnen hatte und in über 300 Bundesligaspielen viel in seiner erfolgreichen Laufbahn erlebt hat, ist die HSG ein „ganz besonderer Verein“, was er konkretisiert: „Hier wird sehr professionell gearbeitet und dennoch ein sehr positiver, menschlicher Umgang miteinander gelebt. Das ist alles andere als selbstverständlich im Sport und in anderen Berufen“, wird Lützelberger in der HSG-Mitteilung zitiert. Hinter seiner Entscheidung zur Vertragsverlängerung stehen auch seine Frau und die Familie Lützelberger, denn „alle haben gesehen, wie viel Spaß ich habe und wie ausgeglichen ich bin.“ Auch wenn das mehr Arbeit und Aufwand bedeute, so ist die Rechnung für den zweifachen Familienvater einfach: „Die Arbeit mit dieser tollen Mannschaft macht mich sehr glücklich und füllt mich aus. Das merken die drei dann auch zu Hause.“

Der ehemalige Bundesliga-Kreisläufer fährt demnach jeden Tag aufs Neue mit großer Vorfreude in die Trainingseinheiten und erlebt dort „ganz tolle, offene und ehrgeizige Typen mit besonderem Ehrgeiz und besonderem Umgang miteinander.“ In der Rechnung, die er aufmachte, musste der hohe Aufwand sich lohnen. Ergebnis: „Ich habe nichts gefunden, was mich zum Aufhören veranlasst hätte“, sagt der 36-jährige Trainer lachend. „Das Jahr bei der HSG Konstanz hat mir viel Freude an meinem Handballsport zurückgegeben.“ Darüber dürfte sich auch der TSV Lindau in der Bezirksklasse freuen, da Lützelberger so sicher noch mehr Lust hat, ab und zu bei den Lindauern mitzumischen.

Die Herzen der Spieler und Fans im Sturm erobert

Laut der HSG-Mitteilung habe Lützelberger in Konstanz die jahrelange Aufbauarbeit von Vorgänger Daniel Eblen innerhalb kürzester Zeit erfolgreich weitergeführt und mit seiner eigenen Handschrift die Herzen der Spieler und Fans im Sturm erobert. „Die attraktive, erfolgreiche Spielweise mit jungen Talenten findet bundesweit große Beachtung“, so der Drittligist. Der Club hatte deshalb auch ein großes Interesse daran, die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Suhler (Thüringen) auszudehnen. „Jörg ist mit hundert Prozent dabei und perfektionistisch“, meinte der HSG-Geschäftsführer André Melchert. „Er macht eine super Arbeit, bringt die Spieler alle weiter.“ Gemeinsam sei es nun gelungen, Lösungen für den hohen Aufwand zu finden, den der in Lindau wohnhafte Coach für bis zu acht Trainingseinheiten pro Woche in Konstanz leisten muss. Ein wichtiger Baustein ist dabei ein starkes Trainerteam, das ihm zur Seite gestellt wird sowie die weitere Verbesserung der Struktur.

Einige Wochen vor Beginn der Aufstiegsrunde haben damit alle Seiten Klarheit. Eine Klarheit, die Lützelberger zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig ist. Vier Punkte fehlen der HSG Konstanz noch, um sich als Erster für die nächste Runde im Rennen um die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu qualifizieren. Der Zeitpunkt ist daher nun „richtig und wichtig“, bekräftigt er. „Alle sollen sich jetzt nur auf das Saisonfinale fokussieren können. Bevor die wichtigen Spiele anstehen, wollten wir diese Frage geklärt haben. Es passiert nicht so oft wie hier, dass es so gut zusammenpasst. Diese Mannschaft und die HSG sind es wert“.