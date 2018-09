Vor dem Lindaupark wird’s elektrisch

Bewusstsein für nachhaltige Mobilitätslösungen schaffen, dieses Ziel verfolgt die europaweite Mobilitätskampagne, an der auch die Stadt Lindau teilnimmt. Dazu findet am Samstag, 22. September, von 10 bis 18 Uhr der E-Mobilitätstag auf dem Vorplatz des Lindauparks und in der Rickenbacher Straße statt. Mit diesem Event wollen die Veranstalter die Aufmerksamkeit auf das Thema der umweltfreundlichen Fortbewegung lenken und Besuchern die Möglichkeit geben, sich zu informieren, die neuen Verkehrsmittel kennenzulernen oder diese sogar selbst zu testen.

Über 2000 Städte unterstützen die Europäische Mobilitätswoche und verfolgen gemeinsam das Ziel, eine nachhaltige Art der Fortbewegung voranzutreiben. Auch Lindau zieht mit an diesem Strang: Auf dem Vorplatz des Lindauparks sowie in der Rickenbacher Straße, die an diesem Tag gesperrt wird und als Teststrecke dient, werden verschiedene Aussteller ihre umweltfreundlichen Mobilitätslösungen präsentieren.

Um 11 Uhr zieht zum Auftakt des Erlebnistages der Fanfarenzug Inselstadt Lindau von Butterhügel über die Rickenbacher Straße bis hin zum Lindaupark, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Dort können Besucher sich über ein umfangreich gestaltetes Programm freuen: In drei spannenden Interview-Sessions um 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr sprechen Experten, Aussteller und Verantwortliche über verschiedenste Aspekte der Elektromobilität.

Parallel dazu haben alle Besucher die Möglichkeit, sich an zahlreichen Ständen über E-Mobilität zu informieren und die verschiedenen Modelle zu entdecken. Diverse Autohäuser bieten dazu Testfahrten mit Elektroautos an.

Auch das Thema Carsharing spielt bei einer zukunftsorientierten Fortbewegung eine große Rolle, passend dazu präsentiert der Carsharing-Verein Bodenseemobil sein neues Elektro-Fahrzeug.

Auf der Rickenbacher Straße entsteht eine Teststrecke, auf der die E-Bikes der Radstation Lindau zum Cruisen einladen. Gleich nebenan können Besucher die Transport- und Elektro-Lastenräder von Fairvelo kennenlernen.

Bei dem Geschwindigkeitsparcours der Stadtwerke Lindau gilt es, die Zeit des Stadtwerke-Chefs zu schlagen. Wer ihm am nächsten kommt, gewinnt zwei Gutscheine für eine geführte Segway-Tour.

Ein spannendes Gewinnspiel wartet auf alle Teilnehmer ab 18 Jahren: Besucher können ihre Gewinnspielkarte an den verschiedenen Stationen abstempeln lassen und den ausgefüllten Schein in eine der Losboxen werfen. Als Hauptgewinn können sie sich auf ein Wochenende mit einem zukunftsweisenden Auto von Autohaus Bernhard freuen.

Ebenfalls ein Highlight am E-Mobilitätstag ist die Eröffnung zweier neuer Ladestationen für E-Autos, davon eine Schnellladestation in der Josefine-Hirner-Straße, an der in nur 30 bis 60 Minuten aufgetankt werden kann. Als Einweihungsgeschenk können E-Auto-Besitzer von 11 bis 13 Uhr kostenlos dort tanken.

Die Mobilitätskampagne strebe danach, die Lebensqualität und die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern, indem nachhaltige Mobilität und öffentlicher Transport vorangetrieben werden. Es gehe darum, neue Verkehrsmittel zu testen und ein Feedback der Besucher zu erhalten. Der E-Mobilitätstag sei die ideale Möglichkeit für alle Interessierten, die neuen Formen umweltfreundlicher Mobilität selbst zu testen und sich davon begeistern zu lassen, heißt es in er Ankündigung des Veranstalters abschließend.