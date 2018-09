Vor dem Derby plagt den Torjäger eine Bänderverletzung

Jonas Hermann, Torjäger in Diensten des Fußball-A-Ligisten TSV Schlachters, hat 13 der 18 Tore erzielt. Das ist einsame Spitze. Am Sonntag kommt die SpVgg Lindau nach Schlachters und gegen den Tabellenführer hat Hermann gute Erinnerungen. Im Pokal erzielte er beim 3:1-Sieg alle drei Tore. Das Problem: Der 25-Jährige hat seit dem Spiel gegen den TSV Eriskirch eine Sprunggelenksverletzung, konnte kaum trainieren. Aber nicht nur Schlachters hat personelle Probleme. Es ist ein Derby, das die Massen zwar nicht elektrisiert, aber doch viele Zuschauer anlockt. Und die Zuschauer freuen sich auf den Torjäger der A2, Jonas Hermann und auf die beste Offensive der Liga mit Antonio Paturzo und Musa Gaye. Paturzo hat für die SpVgg sieben Tore erzielt, Gaye fünf.

Aber nur Paturzo ist sicher. Auch der Einsatz von Spielertrainer Marco Mayer ist ungewiss. „Ich kann momentan nicht sagen, ob Musa Gaye und ich spielen können“, sagt Mayer. Sollte es so kommen, dann ist dem SpVgg-Trainer nicht bange, denn mit Bilal Gümüs, Manuel Rizzo und Alexandros Nikolaidis hat er gute Alternativen. „ Wir sind in der Breite qualitativ gut aufgestellt“, betont Mayer. Der Spielertrainer der SpVgg freut sich auf das Derby und ist überzeugt, dass es nicht nur Jonas Hermann gegen Lindau heißt. „Beide Mannschaften haben so viel Potenzial, dass sich die Zuschauer auf ein gutes Spiel freuen können“, sagt Mayer.

Das erwartet auch Lukas Sonntag, Trainer des TSV Schlachters. Und betont zugleich: „Ob Jonas spielen kann, ist ungewiss. Er konnte die vergangenen eineinhalb Wochen nicht trainieren. Am Freitag gibt es den Härtetest“, betont Sonntag. Das heißt, dass Hermann mit der Mannschaft trainieren wird, um zu sehen, ob es geht. Sollte es nicht gehen, dann wird Julian Scheuerlein für ihn versuchen gegen Lindau die Tore zu schießen. Verzichten muss Schlachters sicher auf Patrick Schäfer und Sandro Schiller.

Für Lukas Sonntag wird die Mannschaft gewinnen, die weniger Fehler macht. „Beide Mannschaften spielen kompakt und sind in der Abwehr sehr stark“, meint Sonntag. Lindau hat sieben Gegentore in sieben Spielen, Schlachters acht in sechs Spielen – sechs zu Hause. Das hört sich viel an, ist es aber nicht, weil Schlachters nach einem starken Start eine kleine Delle bekam und zweimal in Folge verlor (1:3 gegen Achberg, 0:1 gegen Kosova). In beiden Spielen war Jonas Hermann dabei, traf aber nur gegen Achberg. Das heißt, dass der Torjäger, der fast immer richtig steht, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist, aber kein Garant für Siege.

Und in einem Derby gibt es keine sicheren Prognosen.