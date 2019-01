Vor allem Winterwetter lässt Arbeitslosenquote im Kreis Lindau steigen

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Lindau ist im Januar kräftig gestiegen: Binnen vier Wochen hat sich die Zahl der Erwerbslosen um 164 auf 1254 erhöht. Die Konsequenz: Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,8 Prozent zwar noch knapp unter der des Vorjahres, aber Lindau schneidet damit schlechter ab als im Allgäu-Durchschnitt. Der Grund liegt unter anderem am starken Wintereinbruch im Januar.

Die Lindauer Agenturleiterin Susanne Müller-Koberstein versucht der aktuellen Monatsbilanz noch etwas Positives abzugewinnen: „Es gibt zwar mehr Arbeitslose, aber die Quote liegt noch um 0,1 Prozentpunkte unter jener im Januar des vergangenen Jahres.“ Vor zwölf Monaten hatte die Arbeitsagentur 1276 Landkreisbürger ohne festen Arbeitsplatz betreuen müssen.

Witterungs- und saisonbedingt haben sich in den vergangenen Wochen Mitarbeiter aus Baugewerbe und Landschaftsbau, aber auch aus Hotels und Gastronomie bei der Arbeitsagentur gemeldet. Was beim Blick in die Monatsstatistik auffällt: Nicht nur die Zahl der neu arbeitslos Gemeldeten ist um 40 auf 546 gestiegen. Auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen liegt jetzt mit 175 wieder spürbar über der des Vorjahres. Damals waren nur 158 Frauen und Männer länger als zwölf Monate auf Stellensuche gewesen.

Müller-Koberstein beruhigt es etwas, dass die Firmen im Landkreis immerhin verstärkt neue Mitarbeiter suchen: Ende Januar sind der Lindauer Arbeitsagentur 1399 freie Stellen gemeldet gewesen.