Vor 30 Jahren war ein gemeinsamer Gottesdienst noch nicht möglich

Was heute unkompliziert möglich ist, hat vor 30 Jahren Mut zum Aufbruch und manche Anstrengung erfordert: Seit 30 Jahren feiern evangelische und katholische Christen in Aeschach ein ökumenisches Gemeindefest. Die Zusammenarbeit über die Konfessionsgrenzen hinweg reicht aber noch weiter, wie jetzt beim Jubiläumsgottesdienst deutlich wurde. Der evangelische Regionalbischof Axel Piper, der einst Pfarrer in Lindau war, hielt dabei in der katholischen Kirche Sankt Ludwig die Predigt.

„Als Christen haben wir erkannt, dass das, was uns verbindet, viel größer ist, als das, was uns trennt“, erklärte der katholische Pfarrer Dariusz Niklewicz zu Beginn des Jubiläumsgottesdienstes. Lutheraner und Katholiken befänden sich auf einem Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft: „Auf diesem Weg sind Vertrauen und Verständnis gewachsen“, sagte Niklewicz.

Dabei sei der Anfang durchaus holprig gewesen, berichtete sein evangelischer Kollege von der Aeschacher Christuskirche, Thomas Bovenschen. Ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntagvormittag? Das sei 1991 nicht möglich gewesen. „Im ersten Jahr war es tatsächlich so, dass die Gottesdienste getrennt voneinander gefeiert wurden“, erzählte Bovenschen und verwies darauf, dass sich gleich anschließend die evangelischen und katholischen Christen zum geselligen Miteinander und gemeinsamen Abschlussgottesdienst am Abend getroffen hätten. Im Jahr darauf war eine Lösung gefunden: Seither gibt es beim ökumenischen Gemeindefest stets auch einen gemeinen Gottesdienst am Vormittag.

„Das war damals wirklich keine Selbstverständlichkeit“, bekräftigte Michael Waag, Kirchenpfleger von St. Ludwig. Er berichtete, dass die Ökumene in Aeschach noch weiter zurückreiche. So habe die Ulrichskapelle auch mit Hilfe von Spenden von evangelischer Seite gebaut werden können. Als weitere Beispiele für konfessionsübergreifendes Miteinander in Aeschach nannte Waag die ökumenische Nachbarschaftshilfe, den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen, das Taizé-Abendlob, die Glaubenskurse, die Lobpreisabende und aktuell auch die Zusammenarbeit bei Gottesdiensten und Andachten auf der Gartenschau.

Doch zurück zur Anfangszeit des ökumenischen Gemeindefests. Welche Erinnerungen haben Zeitzeugen daran? Es sei damals „suspekt und vielleicht zu modern“ gewesen, berichtete Markus Härtl, der seinerzeit Vorsitzender des Pfarrgemeinderats von St. Ludwig gewesen war. Sigrid Wagner, die damalige Vertrauensfrau des Kirchenvorstands der Christuskirche, trug ihre Eindrücke aus jener Zeit in gereimter Form vor. Sie selbst habe die wachsende Gemeinsamkeit immer als eine Bereicherung empfunden, sagte sie.

„Solche Initiativen hat es in der Ökumene immer gebraucht, und es braucht sie nach wie vor“, sagte Regionalbischof Axel Piper. Er hat die Anfänge dieses ökumenischen Festes selbst miterlebt, weil er in jenen Jahren die zweite Pfarrstelle an der Aeschacher Christuskirche innehatte. Zu dem Gegenwind, den seine Vorredner angedeutet hatten, merkte er mit einem Schmunzeln an: „So sind sie halt, die Lindauer, immer ein bisschen eigen – und wenn Augsburg nein sagt, dann erst recht.“

Seine Predigt bezog Piper auf ein biblisches Gleichnis von einem Mann, der viele Gäste zu einem Festmahl einlud. Doch sie hatten alle eine Ausrede, um nicht zu kommen, so dass der Mann schließlich Leute von der Straße einlud: arme, blinde und gelähmte Menschen. „Der Glaube an Gott ist eine Einladung“, folgerte Piper. Und: „Gott will, dass wir als seine geliebten Kinder leben. Wir sollen nichts anderes tun, als das Leben anzunehmen, an jedem einzelnen Tag, und es untereinander teilen.“

Ihre Freude über ihr ökumenisches Jubiläum teilten die Gottesdienstbesucher hinterher noch gerne miteinander an Stehtischen im Freien vor der Unterkirche von St. Ludwig und bei einer abschließenden Abendandacht. Musikalisch gestaltet wurde der Jubiläumsgottesdienst am Nachmittag von der Jugendgruppe „Young Blessed“ und Kantor Burkhard Pflomm (Orgel), das Abendlob von den Lindauer Bläsern und Alois Eibl (Orgel).