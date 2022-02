Vor 100 Jahren vergrößert sich Lindau in Richtung Festland

Im Sommer wird gefeiert

Lindau will die Eingemeindung von Aeschach, Hoyren und Reutin vor 100 Jahren feiern. Ähnlich wie bei dem historischen Ereignis 1922 aber auch nicht zum exakten Datum der Vereinigung, sondern erst im Sommer. Bei der Stadtverwaltung gibt es zwar schon eine Arbeitsgruppe, die sich um die Organisation kümmert, doch die Daten und Details stehen noch nicht fest.

Das liegt laut Auskunft von Pressesprecher Jürgen Widmer an der Corona-Pandemie. Aufgrund der aktuellen Situation mit den immer weiter steigenden Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenzen von über 1000 sei zum jetzigen Zeitpunkt kaum abzusehen, was im Sommer möglich sein werde. Aus diesem Grund sei noch nichts spruchreif. Dennoch macht er deutlich, dass die Feierlichkeiten dem Anlass und seiner Bedeutung angemessen sein sollen.

„Relativ klar ist schon, dass wir in die Stadtteile gehen wollen und es vor Ort Veranstaltungen geben wird“, sagt er. Klar sei auch, dass die Stadt nicht nur in die Vergangenheit blicken und die Geschichte feiern wolle, sondern dass sie auch den heutigen Zustand der ehemals selbstständigen Gemeinden Aeschach, Hoyren und Reutin in den Blick nehmen will. Die Stadt wolle das historische Ereignis zum Anlass nehmen, um zu schauen, wie die Menschen heute in den Lindauer Stadtteilen leben, was die Stadtteile ausmacht, sie voneinander unterscheidet und wie sie in Zukunft aussehen könnten. (bbb)