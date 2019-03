Vor 100 Jahren: Die Lindauer Räte radikalisieren sich deutlich

In Bayern begann nach der Ermordung von Ministerpräsident Kurt Eisner (USPD) eine Entwicklung, benannt häufig als „Zweite Revolution“, welche ein erneutes Ringen um die politische Macht zwischen der Rätebewegung einerseits und andererseits der neuen parlamentarischen Landesregierung unter Johannes Hoffmann (SPD) bedeutete. Außerdem formierten sich im Auftrag des neuen Reichswehrministers Gustav Noske als eine der Vorstufen der neuen Reichswehr konterrevolutionäre „Freikorps“.

Auch in Lindau radikalisierte sich nun ein bedeutender Teil der Arbeiter- und Soldatenräte. Organisatorischer Ausdruck davon war unter anderemdie Gründung einer Ortsgruppe Lindau-Reutin der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, USPD, in Reutin im März 1919.

Auf der ersten öffentlichen USPD-Versammlung am 5. März 1919 im Reutiner Arbeiterlokal „Kolosseum“ sprach der Vorsitzende des Arbeiter- und Soldatenrates Friedrichshafen, Jakob Braun (USPD, später SPD), Arbeiter beim Maybach-Motorenbau. Dem folgten unter anderem am 29. März eine Informationsversammlung mit dem Friedrichshafener Arbeiterrat Ludwig Reinhardt (USPD, später KPD) über die blutigen Kämpfe revolutionsfeindlicher Soldaten gegen die aufständischen Arbeiter in Berlin, an welchen Reinhardt persönlich teilgenommen hatte.

Ein Anonymus rief am 29. März 1919 im Lindauer Tagblatt zu einer öffentlichen Volks-Versammlung in Aeschach mit einem Vortrag im damaligen „Aeschacher Hof“ über das sozialistische Gemeindeprogramm auf“. Die Lindauer SPD, die neugegründete liberale Deutsch Demokratische Partei (DDP) sowie die neue katholische Bayerische Volkspartei (BVP) hatten bereits auf den 9. März in den Lindauer Theatersaal zu einer gemeinsamen Volksversammlung mit dem Titel „Klärung der politischen Lage“ aufgerufen. Dabei, so das damals an der DDP orientierte Lindauer Tagblatt vom 10. März 1919, sei ein „gemeinschaftlicher Wille zum geordneten Neuaufbau auf republikanischem Boden und unter sozialistischer Führung (…) in allen Reden der Partei- und Diskussionssprecher und in weitgehender Zustimmung der Versammlung trotz mancher Zuspitzung von Parteibesonderheiten klar zum Ausdruck“ gekommen. „Vor allem wurde allgemein eine Erweiterung des alten Parlamentssystems durch unmittelbare Mitarbeit des Volkes in irgendeiner Form gefordert.“

Lindaus neu zusammengesetzter Soldatenrat wurde zwischenzeitlich selbst aktiv und degradierte Anfang März die in der Garnison verbliebenen Offiziere. Am 1. März schrieb Soldatenrat Wenz unter anderem an Regimentskommandeur von Bram, dass diejenigen Offiziere, welche nicht von den Mannschaften gewählt oder bestätigt worden waren, bei Weiterbezug ihrer bisherigen Dienstbezüge bis auf weiteres beurlaubt seien. Da außer Leutnant Bauhuber keiner der Lindauer Offiziere gewählt oder bestätigt worden war, wurde diesen um den 7. März 1919 schriftlich mitgeteilt, „dass Sie zur Zeit nicht als Führer bestätigt werden können, da der Soldatenrat Lindau überzeugt ist, dass er sich mit Ihnen politisch nicht einigen kann.“

Bewaffnung der Arbeiterschaft in Reutin beunruhigt Stadtsekretär

Auf der anderen Seite erschien bereits am 2. April 1919 im Lindauer Tagblatt ein Werbeaufruf für das berüchtigte konterrevolutionäre Freikorps Schwaben des ehemaligen Kolonialoffiziers, Generalmajor Lettow-Vorbeck, eine bewaffnete konterrevolutionäre Gefahr für grundsätzlich alle Versuche, die demokratischen Volksrechte in Deutschland nochmals auszuweiten. Die USPD-Mitglieder im Lindauer Soldatenrat reagierten mit erneuter Entwaffnung des Bürgertums. Stadtsekretär Rödel bemerkte hierzu: „Der Einzug der Waffen wurde auch hier vom Arb.- und S.Rat verlangt und nachher die Arbeiterschaft bewaffnet. Größere Beunruhigung erregte insbesondere die starke Bewaffnung der Arbeiterschaft in Reutin.“