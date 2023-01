Von wegen Krise: Wieso auf dem Lindauer Arbeitsmarkt davon fast nichts zu spüren ist

1100 Arbeitslose, 1325 offene Stellen, eine Erwerbslosenquote von 2,4 Prozent: Für die Lindauer Arbeitsagentur endet das Jahr 2022 mit guten Zahlen. Doch für den stellvertretenden Agenturleiter Björn Patzer und sein Team heißt das nicht, dass sie sich zurücklehnen können. Denn hinter den Zahlen der Jahresbilanz wartet viel Arbeit.

Patzer bringt seinen Rückblick mit einem Satz auf den Punkt: „Uns fehlen im Kreis Lindau nicht nur Fachkräfte – uns fehlen überhaupt Arbeitskräfte.“ Ob im Handwerk, in der Produktion, IT-Experten in Verwaltungen oder schlicht Müllwerker: „Es gibt auf dem Lindauer Arbeitsmarkt keinen Schwerpunkt mehr. Nahezu jeder Betrieb, jedes Unternehmen sucht händeringend neues Personal.“

Agentur bekommt auch Ukraine-Krieg zu spüren

Es ist ein Rückblick auf ein Arbeitsmarktjahr, das vordergründig von vielen Krisen geprägt ist. Da ist zunächst die Corona-Pandemie. Kurzarbeit hieß das Zauberwort, um während der staatlich verordneten Schließzeiten keine guten Mitarbeitenden zu verlieren.

Seit Sommer 2022 jedoch – da waren noch gut 100 Menschen in 15 Betrieben im Kreisgebiet betroffen – spielt nach Patzers Worten „die Kurzarbeit im Landkreis Lindau keine Rolle mehr“.

Björn Patzer ist stellvertretender Leiter der Lindauer Arbeitsagentur und überzeugt: „Der Lindauer Arbeitsmarkt hat ein gutes Jahr vor sich.“ (Foto: Fotos: Evi Eck-Gedler)

„Der Beginn des Ukraine-Kriegs hat uns alle betroffen gemacht“, blickt Patzer zurück. Mittlerweile leben knapp Tausend Flüchtlinge aus der Ukraine im Kreis Lindau.

Sie tauchen in der Agentur-Statistik auf – weil sie sich beim Jobcenter arbeitslos melden müssen, um Leistungen wie Deutschkurse und Geld zu erhalten. Und doch fällt die Zahl der Erwerbslosen mit ausländischen Wurzeln mit 386 am Jahresende nur rund zehn Prozent höher aus als vor einem Jahr.

Hohe Energiepreise kein Grund für Kurzarbeit

Es folgt der Blick auf Inflation und explodierende Energiepreise. Letztere machen vielen Betrieben im Kreis Lindau zu schaffen. „Etliche Firmen haben deshalb erhöhten Beratungsbedarf“, schildert Patzer. Doch höhere Produktionskosten wegen teurerer Energie rechtfertigen keine Kurzarbeit, stellt der Agenturvertreter klar: „Das gehört zum betriebswirtschaftlichen Risiko der Unternehmen.“

Auch wenn sich das Wetter aktuell grau zeigt: Bei rund 1100 Erwerbslosen und einer Quote von 2,4 Prozent fällt die Jahresbilanz 2022 des Lindauer Arbeitsmarktes nach Agenturansicht positiv aus. (Foto: Evi Eck-Gedler)

So gesehen, spielen die aktuellen Krisen keine große Rolle für die aktuelle Lage auf dem Lindauer Arbeitsmarkt: „Von diesen Dingen hat er sich abgekoppelt“, stellt Patzer fest.

Gleichwohl gibt es aber sehr wohl eine ernsthafte Krise: Personalmangel. Zahlen aus der Statistik untermauern das: Den 1103 gemeldeten Erwerbslosen stehen Ende Dezember 1325 unbesetzte Arbeitsplätze zur Auswahl. Gesucht werde querbeet in allen Branchen, nicht nur in Pflege, Handwerk, Hotels und Kitas.

Umschulen als wichtiger Faktor

Dabei spielt die Lindauer Arbeitsagentur eine große Rolle: Weiterbildung und Umschulungen sind wichtiger als je zuvor. So steht die Agentur nach Patzers Aussage unter anderem in engem Kontakt mit der Lindauer Fachakademie für Erziehungsberufe: „Wir brauchen mehr Personal für die Kinderbetreuung.“

Die sei wichtig, damit sich Frauen ins Berufsleben integrieren können. Doch um Umschulungen beispielsweise zur Erzieherin finanziell fördern zu können, müsse erst eine Zertifizierung der Ausbildung nachgewiesen werden, merkt Patzer an.

Sorgenfalten tauchen auf dem Gesicht des stellvertretenden Agenturleiters auf, wenn er an fehlende Kräfte in den Handwerksbetrieben denkt. Dort fehlt zudem der Nachwuchs: Nach Patzers Unterlagen haben aktuell nur gut 150 junge Leute einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Das sind 25 weniger als im Jahr zuvor.

Das sei nicht nur der demografischen Entwicklung geschuldet, also dass es immer weniger Schulabgänger gibt. Ein Stück weit spiele da durchaus die zurückliegende Pandemie hinein: „Es hat wegen Corona so gut wie keine Praktikumszeiten gegeben“, blickt Patzer zurück.

Handwerk sucht Nachwuchs und Arbeitskräfte

Die sind in seinen Augen aber äußerst wichtig für angehende Schulabgänger. Selbst, wenn die Generation Smartphone in der digitalen Welt komplett zu Hause ist – in handwerklichen Berufen müssten die Jugendlichen in der Praxis erleben, was auf sie zukommt. Dass etwa Arbeit auch körperlich anstrengend sein kann.

Was Patzer überrascht hat: Die IHK habe zum Jahresende fast 50 Ausbildungsverträge mehr registriert als im Jahr zuvor: „Könnte eine Folge der Tendenz zu Dienstleistungsberufen sein“, vermutet der Agenturvertreter.

Beim Punkt Nachwuchsmangel sieht er aber auch „den anhaltenden Trend zum Abitur“ als Problem: Wenn sich Mittel- und Realschüler nicht entscheiden könnten, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen, dann besuchen sie weitere Schulen – „sie wollen so Zeit gewinnen“, wie es Patzer formuliert. Und wer einigermaßen gute Noten habe, strebe danach in die Hochschulen.

Uns hier im Kreis Lindau fehlen überall Arbeitskräfte. Björn Patzer

Nicht immer mit Erfolg, wie die tägliche Arbeit der Agentur zeige: Eine nicht geringe Anzahl an jungen Leuten breche das Studium vorzeitig ab. Wenn jenen danach das Leben als ungelernte Arbeitskräfte nicht mehr gefalle, ist wiederum die Arbeitsagentur gefragt: Sie vermittelt dann Umschulungen.

Initiator müsse dabei ein Arbeitgeber sein. Und der künftige Beruf müsse „dem Bedarf des Arbeitsmarkts entsprechen“, wie es Patzer formuliert. 24 solcher „abschlussorientierter Maßnahmen“ hat die Lindauer Agentur im zurückliegenden Jahr gefördert.

Bürokratie bremst Kräfte aus dem Ausland

„Und trotzdem fehlen in vielen Branchen Mitarbeitende.“ Daran werde auch das neue Einwanderungsgesetz auf die Schnelle nicht viel ändern, bedauert Patzer. Seine Kritik: „Das Problem dabei ist die Bürokratie.“

Die Erfahrung der täglichen Agenturarbeit zeige: Wenn Menschen aus dem Ausland in Deutschland arbeiten wollen, dann koste das vorab immens Zeit. „Die Verfahren dauern einfach zu lange.“ Und das betreffe nicht nur Ausländerbehörden, sondern beginne bereits in den Botschaften.

Natürlich setze die Bundesagentur für Arbeit große Hoffnungen auf dieses Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. „Aber es geht eben nicht nur um Fachkräfte. Uns hier im Kreis Lindau fehlen überall Arbeitskräfte.“ Das zeige jüngst das Beispiel des Abfallzweckverbands ZAK, der aktuell seinen Mülltonnenservice in Lindau einstellen musste, weil sich dafür kein Personal findet.

„Lindauer Arbeitsmarkt hat ein gutes Jahr vor sich“

Unterm Strich gibt sich Björn Patzer am Ende seines Jahresrückblicks aber optimistisch: „Der Lindauer Arbeitsmarkt wird sich im neuen Jahr gut entwickeln.“ Es werde zwar weiterhin eine hohe Dynamik geben, also viele Zu- und Abgänge an Arbeitslosen. Weitere Berufsbilder würden sich verändern, es würden etwa verstärkt Installateure für Wärmepumpen gesucht. Patzer setzt zudem auf Arbeitskräfte, die derzeit noch in Sprach-, sprich Deutschkursen „gebunden“ sind.

Doch trotz aller Krisen: „Der Lindauer Arbeitsmarkt hat ein gutes Jahr vor sich.“ Davon ist der stellvertretende Leiter der Lindauer Agentur überzeugt.