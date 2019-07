Von Sturm zerstört: Baumpfleger wecken Hoffnung für die Weide auf der Insel Hoy

Der große Ast der alten Trauerweide auf der Insel Hoy liegt im Wasser. Der markante Baum hat beim letzten Gewittersturm ihren Hauptast verloren. Nur der Stamm ragt noch einsam aus dem Boden. Aber ganz oben treibt die alte Weide noch aus. Das freut die Baumpfleger Martin Geuting und Markus Steinbeißer von der Lindauer Stadtgärtnerei.

Die Baumpfleger Martin Geuting und Markus Steinbeißer und Stefan Fei von der Seemeisterstelle Lindau räumen auf der Insel Hoy auf. (Foto: Stadt Lindau)

Auf kurzem Dienstweg hat Stefan Fei, von der Seemeisterstelle Lindau, die beiden Baumpfleger mit dem Boot auf die Insel Hoy gebracht. Jetzt wird erst einmal aufgeräumt. Der Ast, der nur noch an einem seidenen Faden hängt, fällt der Säge zum Opfer, bevor die Seekuh kommt und das Holz mitnimmt.

Die dicke Rinde am übriggebliebenen Stamm, zeugt von Wind und Wetter, die der Baum in all den Jahren ausgehalten hat. Innen ist er komplett hohl. Daran ist laut Markus Steinbeißer wohl ein Pilz schuld ist. Außerdem hat irgendjemand im hohlen Stamm Feuer gemacht. Die Brandspuren sieht man immer noch.

Innen ist die alte Weide komplett hohl. (Foto: Stadt Lindau)

Aber der Baum ist, laut Steinbeißer, absolut standfest. „Der Eiffelturm ist innen auch hohl“, sagt der Baumpfleger. So lange die dicken Versorgungsstränge noch funktionieren, stehe der Stamm wie eine Litfaßsäule und solange könne die Weide auch immer wieder austreiben, erklärt der Experte.

Die alte Weide treibt weiter aus. (Foto: Stadt Lindau)

Da die Weide auch Heimat von Insekten und Fledermäusen ist, werde der Stamm auf der Insel stehen bleiben und darf gerne wieder austreiben. Allerdings werden die Baumpfleger aufpassen, dass die Krone nicht zu wuchtig wird.

Im Herbst plant die Stadt Lindau, eine zweite Trauerweide auf der kleinen Insel zu pflanzen. Denn schließlich ist die Insel Hoy Lindauer Wahrzeichen und bei Touristen und Einheimischen als Fotomotiv sehr beliebt.