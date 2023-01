Von Nobelpreisträgern über Pop-Art bis hin zu Blasmusik: Veranstaltungshöhepunkte im neuen Jahr

Vom Narrensprung über die neue Sonderausstellung mit Andy Warhol bis hin zu leuchtenden Kürbissen bei Essen & Tschässen: Der Veranstaltungskalender in Lindau und den umliegenden Gemeinden hat einige Höhepunkte zu bieten. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was im neuen Jahr alles ansteht.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kommen nun auch die Narren endlich wieder auf ihre Kosten. Nach dem Häsabstauben (13. Januar) startet die Lindauer Narrenzunft in die Fasnacht. Die kleinen und großen Narren können sich am 21. Januar verkleidet auf die Eisbahn wagen und sich schon auf den Kinderball in der Inselhalle freuen (11. Februar).

Die heiße Phase läutet in Lindau dann der Gumpige Donnerstag (16. Februar) mit Motschkopftanz vor dem Alten Rathaus ein. Natürlich stehen am Rußigen Freitag (17. Februar) auch wieder Buzentanz und Köflerjuck auf dem Programm. Das alljährliche Highlight der Lindauer Fasnacht steigt am Fasnachtssonntag mit dem großen Narrensprung durch die Lindauer Altstadt. Der klingt am Seehafen aus, wo die Bewirtung erfolgt.

Wagenfasnet und Feuerhexen feiern runde Geburtstage

Die Nonnenhorner feiern am 12. Februar ein ganz besonderes Jubiläum: hundert Jahre Wagenfasnet. Zu dem Umzug werden rund 20 originell gestaltete Fasnetswagen erwartet. Auch die Wasserburger Feuerhexen haben Grund zum Feiern. Sie laden anlässlich ihres 20. Geburtstages zu einer Jubiläumsparty in der Sumerhalle und zum Jubiläums-Narrensprung ein (27. und 28. Januar).

Aber auch nach dem Kehraus kommt in Lindau und den Gemeinden keine Langeweile auf. Dafür sorgen beliebte Klassiker wie der Lindauer Wandertag (18. Mai), der Kunsthandwerkermarkt (28. und 29. Mai) und die Oldtimerrallye Lindau-Klassik (25. Juni).

Die Sonderausstellung im Kunstmuseum zeigt Andy Warhol. (Foto: Christian Flemming)

Sportliche Höhepunkte sind auch dieses Jahr wieder die Langstreckenregatta Rund Um (9. Juni), wo sich schnittige Liberas und alte Traditionsyachten gemeinsam auf den Weg durch die Nacht machen, und der Drei-Länder-Marathon (8. Oktober) mit Start am Lindauer Seehafen. Aber auch kulturell ist einiges geboten. Ein Höhepunkt ist die Sonderausstellung im Kunstmuseum Lindau, die Andy Warhol und die Pop Art zeigt (15. April bis 15. Oktober).

Der Marathon, der in Lindau startet und in Bregenz endet und durch drei Länder führt, ist einer der sportlichen Höhepunkte. (Foto: Christian Flemming)

Natürlich wird auch dieses Jahr wieder richtig gefeiert: Am 24. Juni kommt auf dem Open-Air-Gelände in Stockenweiler Festivalatmosphäre auf, wenn das legendäre Woodstockenweiler gefeiert wird. Bei Komm und See (30. Juni bis 1. Juli) locken Wein und Musik zu den Weingütern in Lindau und den bayerischen Seegemeinden. Am 8. Juli feiert Lindau sein 39. Stadtfest auf der Insel.

Blasmusikfans kommen vom 13. bis 16. Juli auf ihre Kosten: Dann sind die Musiker des MV Unterreitnau Gastgeber des Bezirksmusikfestes, das mit Sternenmarsch, Brass-Party und Gemeinschaftschor allerhand zu bieten hat.

Nach drei Jahren Pause leuchten die Kürbisse wieder

Am 26. Juli heißt es dann wieder Lindau hoch, wenn Klein und Groß das Lindauer Kinderfest bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein feiern. Nur drei Tage später ist das Umsonst & Draußen, das im Bürgerpark auf der Hinteren Insel stattfinden soll.

„Ozapft ist“, heißt es dann beim Lindauer Oktoberfest, das vom 1. bis 3. September wieder auf dem Parkplatz des Valentin-Heider-Gymnasiums gefeiert wird. Und auch die Kürbisse sollen dieses Jahr endlich wieder Leuchten: Am 28.Oktober steht in Nonnenhorn nach drei Jahren Pause Essen & Tschässen auf dem Programm.

Einzigartige Begegnungen in Lindau: Nobelpreisträger Bill Phillips spricht mit Nachwuchswissenschaftlern. (Foto: Christian Flemming)

Für dichtes Gedränge in den Gassen und am Hafen sorgt vom 3. bis 6. November der Jahrmarkt mit Krämermarkt und Rummel. Einen stimmungsvollen Jahresausklang mit viel Lichterglanz beschert dann ab 24. November die Lindauer Hafenweihnacht.

Neuzugänge im Lindauer Tagungskalender

Die Tagungssaison startet im März mit dem Lindauer Seminar JT elektronik, einer Fachveranstaltung zur Entwässerung, Inspektion und Sanierung von Kanal- und Rohrsystemen. Die größten, renommierten Tagungen sind die Lindauer Psychotherapiewochen (9. bis 21. April) und die 72. Lindauer Nobelpreisträgertagung, zu der sich dieses Jahr die Mediziner treffen (25. bis 30. Juni).

Aber auch andere Veranstalter zieht es wieder nach Lindau: Die Notfallmediziner (5.und 6. Mai), die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (28. Mai bis 2. Juni), die Zahnärzte (Bodenseetagung, 15. bis 16. September) und die Internationale Gesellschaft für Tiefenpsychologie (29. Oktober bis 2. November) tagen wieder in der Inselhalle.

Nach drei Jahren Pausen steht in Nonnenhorn wieder Essen&Tschässen auf dem Programm. (Foto: Susi Donner)

Für Segler und Zuschauer ein Erlebnis: die Nachtregatta Rund Um. (Foto: Christian Flemming)

Es gibt auch Neuzugänge im Lindauer Tagungskalender. Erstmals dabei sind beispielsweise die Fachtagung der Abfallwirtschaftsbetriebe (14. bis 15. Juni), die Tagung der Deutschen Talsperrenkommission (3. bis 5. Juli), der nexac Dentalkongress (8. bis 9. September) oder der Tomas-Anwendertag (4. bis 6. Oktober).

Nicht dabei ist dieses Jahr die Religionstagung. 2019 hatte die frisch gegründete Lindauer Friedensstiftung das Welttreffen von Religions for Peace in der Lindauer Inselhalle organisiert. Mit den zwei kleineren Tagungen 2020 und 2021 standen dann alle Zeichen auf Regelmäßigkeit. Da sie vergangenes Jahr vom Auswärtigen Amt keine Förderung bekommen hat, steht die Lindauer Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft vor dem Aus.

Am 24. Juni steht Woodstockenweiler auf dem Programm. (Foto: roi)

Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus- und Kongress GmbH (LTK), bedauert das. Zwar sei es im Oktober kein Problem, freie Terminfenster wieder zu belegen. Inhaltlich hingegen sei ein solches Tagungsformat „nicht einfach zu ersetzen“. Die Tagung habe in ihrer „gesellschaftlichen Relevanz und Sichtbarkeit“ weite Kreise gezogen und sei „als extrem positives Ereignis für Lindau“ wahrgenommen worden, so Holz weiter. „Das war ein Glücksfall.“