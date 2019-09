Von Marburg an den Bodensee

Die Kantorei der Elisabethkirche Marburg macht nach zehn Jahren eine zweite Chorreise an den Bodensee. Im Gepäck ist ein Programm für Chor und Orgel. Dabei macht die Kantorei auch wieder Station in Lindau. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr in St. Stephan. Es beginnt mit einem Te Deum von Edvard Elgar gefolgt von einer Messe für Chor und Orgel von Michael Haydn. Ein besonderer Höhepunkt soll „Tu es, Petrus“ von Thomas Cornelius werden. Thomas Cornelius ist einer der Organisten der Hamburger Elbphilharmonie und machte in den letzten Jahren durch verschiedene Kompositionen auf sich aufmerksam. Komplettiert wird das Programm mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Edvard Grieg und John Rutter. Begleitet wird der Chor von der Konstanzer Organistin Eva-Maria Rusche. Die Leitung hat Bezirkskantor Nils Kuppe. Weitere Konzerte finden in Friedrichshafen und Konstanz statt.