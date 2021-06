Von Lkw-Fahrer übersehen: Radfahrer stirbt bei Unfall in Rankweil

Bregenz/Rankweil (lz) - Tödlich endete am frühen Freitagmorgen, 18. Juni, um 7.34 Uhr der Zusammenstoß mit einem Lkw für einen 50-jährigen Fahrradfahrer in Rankweil. Das teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Der 39-jährige Lkw-Fahrer fuhr demnach in Rankweil auf Langgasse (L52) aus dem Kreisverkehr „Passage 22“ kommend in Richtung Rankweil-Zentrum. Er verlangsamte die Geschwindigkeit, um einem Fußgänger das Überqueren des dortigen Schutzweges in Richtung McDonalds zu ermöglichen. Nachdem der Fußgänger den Lkw passiert hatte, beschleunigte der Fahrer wieder. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtige ein 50-jähriger Mann mit seinem Elektrofahrrad ebenfalls den Schutzweg in Richtung McDonalds zu überqueren. Der Lkw-Fahrer konnte den 50-Jährigen nicht wahrnehmen und kollidierte mit diesem.

Schwerste Verletzungen

Der Mann geriet dabei unter den Lkw und zog sich schwerste Verletzungen zu. Eine Polizeistreife kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und leistete gemeinsam mit einem Arzt, welcher ebenfalls gerade zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, Erste Hilfe. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Das Fahrrad und der Lkw wurden für die weitere Unfalleruierung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Die Unfallstelle musste zwischen dem Kreisverkehr „Passage 22“ und dem Kreisverkehr „Werkstatt“ bis 9.15 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz waren auch elf Streifen der Polizei (Unfallaufnahme, Absicherung, Verkehrsumleitung), Polizeihubschrauber sowie die Feuerwehr Rankweil mit vier Fahrzeugen und 20 Personen.