Von Lindauer Papiermachern und ihren Papiermühlen

Das Lindauer Pulvertobel westlich und nordwestlich des Lindauer Stadtteils Steitelsfingen war über Jahrhunderte der etwas versteckte Ort des Lindauer Papiermacherhandwerks. Die erste der dortigen Papiermühlen war seit 1587 bekannt. Heute erinnert im vorderen Pulvertobel die „ewige Baustelle“ des dortigen Hauses am Pulvertobelweg Nr. 21 nicht mehr an die ehemaligen Papierer, obwohl das Haus an der Stelle der letzten dieser Papiermühlen steht.

Das notwendige Wasser für die Papiermühlen lieferte der aus dem Weißensberger Weiher entspringende „Motzacher Tobelbach“, heute eher als „Wustbach“ bekannt. Bereits 1595 trieb sein Wasser drei Lindauer Papiermühlen an. Diese befanden sich am Fuße des westlichen und nordwestlichen Steilhanges zum Dorf Streitelsfingen hin. Auch stellte der Bach das dringend benötigte Wasser zur Herstellung der breiigen Papiermasse zur Verfügung.

Im Sinne eines mittelalterlichen Recyclings lieferten Lumpensammler und deren Familien den Papiermachern aus Stadt und Land alte abgetragene und abgelegte Kleidung aus Leinen. Hinzu gefügt wurde Baumrinde. Meist waren es Frauen und Jugendliche, welche diese Rohstoffe reinigten, sie in handgroße Fetzen zerschnitten und anschließend in mit Kalkmilch gemischtem Wasser verrührten, um sie aufzuweichen. Der so entstehende Brei stank ekelhaft, was damals aber zu keiner Schmutzzulage beim Lohn führte.

Die derart vorbehandelten Lumpen wurden nun mit Hilfe von durch das Mühlrad angetriebenen Fallhämmer zerfasert, gewalkt. Dazu wurde ständig frisches Wasser zugeführt. Der hierdurch entstehende Faserbrei wurde „Stoff“ genannt, welcher in „Bütten“ aufgefangen wurde. Daraus schöpften die „Büttengesellen“ mit einem rechteckig gerahmten Sieb in der Größe der gewünschten Papierblätter den Papierbrei. Das Wasser floss ab, der Brei trocknete und verfilzte sich.

Um die Restfeuchtigkeit zu entfernen, wurde über jedes nasse „geschöpfte“ Papierblatt ein Woll-Filztuch gelegt. War dadurch ein Stapel, ein „Pausch“ von meist 180 Papierbögen entstanden, wurde aus diesem vom „Gautscher“ mit Hilfe einer Presse das Restwasser ausgepresst. Der „Leger“ hängte diese Bögen zum restlichen Trocknen im „Hängeboden“ auf. Deshalb hatten Papiermühlen an ihren Trocknungsdachböden mehrere offene Dachluken. Das Wasserzeichen des Papiers war bereits durch eine dünne Drahtfigur im Sieb des „Büttengesellen“ in die entstehenden Papierblätter eingeprägt worden.

Die erste bekannte Papiermühle in deutschen Landen war jene des späten 14. Jahrhunderts in Nürnberg. Die Kunst des Papiermachens wurde vor über 2000 Jahren in China erschaffen und über islamisch-arabische Kaufleute im 12. Jahrhundert über Spanien erstmals in Europa eingeführt.

Die Besitzer der von der Stadt Lindau lizenzierten Papiermühlen wechselten häufig. So besaß beispielsweise 1594 ein Andreas Senner aus Ravensburg dort eine Papiermühle. Ravensburg war damals das Papiermühlenzentrum in der Bodenseeregion. 1601 gehörte Michael Stroel eine Lindauer Papiermühle und im Jahr darauf ließ sich Joseph Pappus aus Lindau im gleichen Pulvertobel eine Papiermühle errichten. Befand sich von 1733 bis 1736 dort nur eine Papiermühle, waren es von 1740 bis 1744 sowie von 1788 bis 1791 zwei derartige Mühlen.

Von den drei Mühlen am Tobelbach, wurde die älteste 1587 erstmals erwähnt. Sie erlebte häufige Besitzerwechsel und wurde 1819 von Christian Kutter aus Ravensburg erworben, welcher sie bis etwa 1840 betrieb. Die jüngere der drei Papiermühlen war jene 1595 für Josef Pappus erbaute. Zuletzt betrieb sie der Papierer Hans Leonhard Schieß, welcher sie 1732 stilllegte. Die mittlere Papiermühle wurde um das Jahr 1594 für Gregor Zürn errichtet. 1629 verkaufte sie Meister Hans Zürn an einen Pulvermacher, welcher sie mit Erlaubnis der Stadt Lindau zu einer Pulvermühle umwandelte. Von dieser erhielt das Tobel seinen Namen Pulvertobel.

Die Belastung für die in Papiermühlen arbeitenden Menschen und ihrer Gerätschaften durch die ewige Nässe, Hitze und Kälte war enorm, so dass die Gebäude häufig bereits nach 15 Betriebsjahren grundlegend erneuert werden mussten. Nur die Produktion von jährlich rund einer halben Million Papierbögen ermöglichte Verkaufserlöse in einer Höhe, welche eine finanzielle Weiterexistenz des jeweiligen Betriebes ermöglichte. Lindauer Papierhändler verkauften ihre Ware nicht nur an die örtlichen und regionalen Druckereien und Kanzleien, sondern teilweise bis nach Nürnberg.

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Industriekapitalismus durch neue mechanisierte Produktionsmethoden mit Papierfabriken wie beispielsweise 1868 jener in Mochenwangen, 1873 in Baienfurt und der1884 mit einer Dampfmaschine ausgestatteten Papierfabrik in Hegge bei Kempten der bisher handwerklichen Papierproduktion ein Ende bereitete, betrieb der Ravensburger Christian Kutter in der Hangnach bei Bösenreutin am Erlesbergbach noch bis 1856 eine handwerkliche Papiermühle.