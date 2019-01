Von Lindau aus soll es eine neue Brücke nach Österreich geben

Eine neue Brücke zwischen Lindau und Hörbranz über die Leiblach muss her. Das Staatliche Bauamt arbeitet mit Behörden in Vorarlberg an der Planung einer neuen Brücke, deren Bau möglichst schon in anderthalb Jahren beginnen soll. Daneben plant auch die Grenzpolizei einen Neubau.

Die bestehende Brücke ist schon seit geraumer Zeit dem Verkehr eigentlich nicht mehr gewachsen. Christian Hocke, für Brückenbau zuständiger Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Kempten, verweist auf Anfrage der Lindauer Zeitung darauf, dass die Brücke für Lastwagen schon seit einiger Zeit nur befahrbar ist, weil eine Notkonstruktion in der Leiblach eingebaut wurde.

Seitdem plant die Behörde eine neue Brücke. Das ist nicht ganz einfach, weil die Leiblach bekanntlich die Grenze zwischen Deutschland und Österreich bildet, die Brücke also von Behörden beider Länder geplant und genehmigt werden muss. Deshalb dauern die Prozesse etwas länger als üblich. Klar ist laut Hocke inzwischen, dass die Brücke in gleicher Fahrbahnbreite mit Gehwegen geplant wird. Neu hinzu kommen auf beiden Seiten Radwege. Die Brücke werde an fast der gleichen Stelle wieder aufgebaut, wo Autos auch heute über die Leiblach fahren. Auch am anschließenden Verlauf der Fahrbahn werde sich nichts ändern.

Bis zum Frühjahr sollen die Pläne so weit sein, um das Genehmigungsverfahren bei den zuständigen Behörden zu starten. Hierzulande ist dafür laut Hocke das Landratsamt zuständig, in Vorarlberg die Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Beide prüfen vor allem verschiedene Umweltbelange ab. Hocke erhofft sich die Genehmigung so zügig, dass die Bauarbeiten im Sommer 2020 beginnen können. Er kündigt aber an, dass es bereits in diesem Herbst Vorarbeiten im Flussbett geben soll, die besser im Winterhalbjahr zu erledigen sind. Weil die neue Brücke an gleicher Stelle verlaufen soll wie die bisherige, ist für die Zeit der Bauarbeiten ein Provisorium nötig. Auf ähnliche Weise hat die Stadt zuletzt die neue Thierschbrücke gebaut. Auch in Zech werde es eine solche Behelfsbrücke geben. Zu weiteren Details könne er jetzt noch keine Auskunft geben.

Freistaat plant hinter der Brücke Neubau für die Grenzpolizei

Direkt hinter der Brücke auf deutscher Seite wird es eine zweite Baustelle geben. Denn Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte im Sommer dort einen Neubau für die Grenzpolizei angekündigt: „Einen besseren Standort als unmittelbar an der Grenze gibt es nicht.“ In Fahrtrichtung Grenze soll auf der linken Seite ein Neubau für die Polizei entstehen, danach will der Freistaat das Gebäude auf der anderen Seite abreißen und dort einen Parkplatz für die Mitarbeiter der Polizei einrichten.

Seit dem Sommer seien die Planungen vorangeschritten, teilt Christian Eckel, Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten mit: „Nach derzeitiger Planung wird das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West den Bauantrag in Bälde beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration einreichen.“ Wann der Bau beginnen soll, könne er nicht sagen. Der Minister hatte im Sommer einen Baubeginn spätestens 2021 in Aussicht gestellt.