Von Katzenjammer keine Spur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nahezu 20 Mitglieder der Wohngenossenschaft quartier4 eG trafen sich zu einer Ideenwerkstatt im Kleinen Zeughaus. An drei Thementischen wurde über die zukünftige Ausrichtung der Genossenschaft diskutiert.

Man war sich einig, dass ein neuer Anlauf für eine Bewerbung um ein Grundstück neben dem Bürgerpark wohl nicht vor einem Jahr Sinn ergebe. Vielmehr müsse man sich auf die Zeit nach 2026 einstellen, also nach den OB- und Stadtratswahlen. Wie aber den Schwung, die Motivation der jungen Genossenschaft quartier4 seit ihrer Gründung im Januar 2020 über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten? Die Teilnehmenden kamen überein, dass die Genossenschaft durchaus andere Neubauprojekte als das bisher angedachte ins Visier nehmen sollte. Auch Projekte zur Zwischen- und Bestandsnutzung wurden diskutiert, die Satzung gebe dies durchaus her. Andererseits sollte der gültige Rahmenplan, sowohl was die Bebauung des ehemaligen Seeparkplatzes, wie die DB-Flächen inklusive Bahnhofsgebäude angeht, nicht aus den Augen verloren gehen. Zumal sich die Genossenschaft eine respektable Kompetenz für gemeinwohl-orientiertes Bauen und Wohnen und gegen Spekulanten- und Investoren-Architektur erarbeitet hat.