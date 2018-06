Von Hollen setzt auf einen Investor

Die Stadt soll eine Tiefgarage mit Hilfe eines Investors bauen. Das fordert Andreas von Hollen in einer Pressemitteilung. „Wenn die Stadt Angst hat, eine Tiefgarage sei zu teuer, dann soll sie sich an einen Investor halten“, verweist der Initiator des Bürgerbegehrens auf den Vorschlag von FDP-Stadtrat Uli Jöckel. „So sind acht Millionen eingespart und können sofort für ein Parkhaus am Karl-Bever-Platz verwendet werden. Das reicht für 800 Stellplätze, damit möglichst viele Autos vor der Insel bleiben.“ Von Hollen schlägt vor, dass die GWG das Gebäude für Tiefgarageneinfahrt, Café, Feuerwehr und LTK und Wohnungen baut und vermietet. Möglich werde das, wenn die Stadt gezwungen sei, nach dem Bürgerentscheid über Alternativen zum Parkhaus nachzudenken.