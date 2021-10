Von High-Tech-Medizin bis Teddy-Ambulanz

Vom OP-Modell, über die Teddy-Ambulanz bis hin zur Welt der Intensivstation. Unter diesem Motto lädt die Asklepios Klinik Lindau am Samstag, 9. Oktober von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Dabei ist für die ganze Familie etwas geboten, heißt es in der Ankündigung. Auch eine Tombola mit Preisen warte auf die Besucher. Zugang für Besucher mit FFP2-Maske und nach dem Prinzip der 3G-Regel: vollständig geimpft (mit Nachweis), genesen (mit Nachweis) oder mitgebrachter negativer Test (PCR nicht älter als 48 Stunden, Antigen nicht älter als 24 Stunden). Ein Selbsttest wird nicht akzeptiert. Möglichkeit der Testung ohne ein Testzertifikat vor Ort.

Am Tag der offenen Tür könnten Patienten und Besucher einen Blick hinter die Kulissen der Klinik werfen und sich vor Ort über die neuesten Entwicklungen informieren. Auf der Intensivstation könnten Besucher an einem Modell die High-Tech Medizin zur Versorgung schwerstkranker Patienten anschauen. Ebenfalls im Neubau gelegen sie die medizinische Funktionsdiagnostik. Hier könnten Besucher direkt in den Räumen der Endoskopie eigenständig laparoskopische Operation am Gummibärchen vornehmen und sich unter anderem über Sonographie (Ultraschalldiagnostik) oder EKG informieren. Daneben vermitteln Orthopäden und Chirurgen mit Gelenkmodellen und einem Laparoskopieturm einen Eindruck aus dem OP-Bereich. Auch für Kinder wird einiges geboten. In der „Teddy-Ambulanz“ könnten Kinder ihre eigenen Stofftiere von zu Hause mitbringen und verarzten lassen. Zudem wird eine Hüpfburg aufgebaut.

Ein Rettungswagen, welcher mit all seinen Funktionen vorgeführt wird sowie das Baby-Reanimationstraining und die Ultraschall-Demo, jeweils organisiert vom Team der Geburtshilfe werden angeboten. Darüber hinaus könnten auch die neuen Kreißsäle besichtigt werden.

Den Erlös der Tombola will die Asklepios Klinik Lindau für einen guten Zweck an das Hospizzentrum Haus Brög zum Engel in Lindau stiften. Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche Infostände und Vorträge. Zudem gibt es Angebot der Erstimpfung zwischen 10 und 13 Uhr durch das Team vom Impfzentrum Lindau. (Bitte Personalausweis und - wenn vorhanden – Impfpass mitbringen!.

Das Parken auf den Klinikparkplätzen ist an diesem Tag kostenlos.