Von einer Feuershow und süßen Mäusen

Was für ein schönes Wetter und was für eine gemütliche Stimmung: Zum zweitägigen Museumsfest des Museums- und Trachtenvereins Hergensweiler sind zahlreiche Mittelaltergruppen auf der Wiese rund um das Heimatmuseum und das historische Backhaus eingezogen. Sie werden von den Besuchern neugierig befragt und begutachtet – „Welche Kleidung tragen sie? Wo schlafen sie? Woraus trinken sie?“ Die Lagerleute sind dabei voll des Lobes für das schöne Festgelände mit den hohen Laubbäumen, die ihren Zelten an den heißen Sommertagen Schatten spenden. Die kleine Mäuseburg von Markus dem Mäusegaukler ist ebenfalls stets dicht umringt von Kindern und ihren Eltern, die beim Mäuseroulette zuschauen oder mitmachen wollen. Hagen von Jomsburg, ein kleiner brauner Mäuserich mit schwarzen Knopfaugen, hat gerade seinen großen Auftritt. In welchem Häuschen wird er wohl als erstes verschwinden? Die Zuschauer sollen das erraten – wer richtig liegt gewinnt eine „Zaubermaus“ und alle anderen Mitspieler einen „Edelstein des Glücks“ zum Trost. Nach dem Durchgang darf sich das Mäuschen ausruhen und sein Kollege Sören von Lolland übernimmt die nächste Runde. Wenn die pelzigen Akteure müde sind, stellt der Mäusegaukler sein Schild „Pause“ auf, und erklärt derweil seinen interessierten Zuhörern, wie wichtig ihm das Wohlergehen seiner Tiere ist. Denn, so sagt er „nur gesunde und glückliche Mäuse, die mir vertrauen, machen das Spiel überhaupt mit und sind fröhliche Hauptdarsteller. Auch das Museum, das der Museums- und Trachtenverein an beiden Festtagen geöffnet hat, wird rege besucht – viele Eltern nutzen die Gelegenheit, mit ihren Kindern durch die außergewöhnliche Sammlung mit dem Schwerpunkt „Volksfrömmigkeit zwischen Glaube und Aberglaube“ zu wandern, oder durch die Sonderausstellung von Gabriele Haslinger „Menschen, Tiere, Stimmungen“. Der krönende Abschluss des ersten Festtages ist die Feuershow von Fabi dem Feuerkünstler. In den Lagerstätten brennen inzwischen überall Kerzen und zeigen das Lagerleben an diesem sehr warmen Sommerabend von seiner romantischsten Seite.