Von einem neuen Bürgermeister, einem defekten Aufzug, Klimaschutz und fehlerhaften Corona-Impfungen

In der vergangenen Woche war in Lindau sehr viel los. Die Achberger haben einen neuen Bürgermeister gewählt, es gab Ärger um einen seit Wochen defekten Aufzug im neuen Reutiner Bahnhof und die Forderung, dass Lindau beim Klimaschutz nicht mehr nur reden, sondern endlich handeln soll. Hinzu kam der Streit um das Impfen der Lehrer und Ärger über zu früh geimpfte Menschen, deretwegen Über-80-Jährige weiter auf ihren Impftermin warten müssen. Über all das unterhalten sich Dirk Augustin, Yvonne Roither, Ronja Straub und Carla Augustin im neuen Lindau-Podcast.