Von der Tauffeier bis zur Beerdigung: Musikkapellen begleiten durchs Leben

Sie durften nicht üben, mussten ihre Jahreskonzerte und traditionellen Veranstaltungen absagen: Die Musikvereine und Musikkapellen mussten zu Beginn der Pandemie zurückstecken. Aber im vergangenen Jahr legten sie mit Leidenschaft und Engagement wieder los. Über die Faszination der Blasmusik.

Das Neujahrsblasen der Musikkapellen in allen Landkreisgemeinden und Lindauer Ortsteilen war ein schöner Abschluss des musikalischen Jahres. Und für 2023 sagt Helmut Münzel, der Vorsitzende des ASM-Bezirks 7 Lindau: „Wir dürfen uns auf ein schönes musikalisches Jahr freuen.“

Festlicher Umzug des MV Wasserburg. (Foto: Susi Donner)

Doch was macht die Faszination der Musikkapellen aus? Münzel nennt das gemeinschaftliche Musizieren und das „Hochgefühl“, das gute musikalische Auftritte erzeugen. Aber ganz oben auf der Hitliste der Musizierenden stehe tatsächlich, „dass sie mit ihrer Musik ihre Mitbürger erfreuen wollen“, versichert er und betont, dass die Bandbreite der Musikappellen von der Unterhaltungsmusik bis hin zu gehobenen sinfonischen Blasmusik enorm sei.

Mit der Musikkapelle durchs Jahr

Vor allem für die Jugend bedeute das Musizieren im Verein den Zugang zu einem kameradschaftlichen und bedeutsamen Leben inmitten der Gesellschaft. „Die Musikvereine und -kapellen begleiteten ihre Gemeinden durch das Jahr. Ohne Musik würde bei vielen weltlichen und kirchlichen Anlässen das Wesentliche fehlen“, sagt Münzel.

Sie begleiten ihre Mitmenschen durch das ganze Leben. Helmut Münzel

Sie transportiere Stimmungen, mache fröhlich oder tröste. „So tragen die Musikantinnen und Musikanten dazu bei, jedem Anlass den passenden und würdigen Rahmen zu geben, sie begleiten ihre Mitmenschen durch das ganze Leben. Von der Tauffeier, bis zur Beerdigung“, sagt Münzel.

Helmut Münzel war sechs Jahre stellvertretender Vorsitzender, und im März sind es sechs Jahre, dass er den ASM-Bezirk 7 Lindau leitet. Auf dem Bild ehrt er den Bezirksdirigenten Ernst Müller, der auch der Leiter des Bezirkssenioren-Orchesters ist. Rechts im Bild Thomas Hartmann, Bundesdirigent, Vorsitzender der Musikkommission und Referatsleiter Wertungsspiele des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes ASM. (Foto: Susi Donner)

Er selbst spielt Klarinette und achte sehr darauf, dass er trotz seiner Aufgaben als Vorsitzender noch selbst zum Spielen kommt. Seine musikalische Heimat seien die Lindenberger TSZ-Musikanten, aktiv spiele er im Bezirksseniorenorchester (BSO).

Das Bezirksmusikfest in Heimenkirch als „kalkulierbares Risiko“

Die Herausforderung im vergangenen Jahr sei gewesen, das musikalische Leben wieder hochzufahren. Das habe super funktioniert. Jede Kapelle konnte ihr gut besuchtes Jahreskonzert zu unterschiedlichen Jahreszeiten durchführen und weitere Konzerte anbieten oder Dorffeste begleiten.

Der absolute Jahreshöhepunkt sei das Bezirksmusikfest in Heimenkirch gewesen. „Das war ein unfassbares Hochgefühl. Ich bin heute noch begeistert. Eine Weile lang war es unvorstellbar, dass es solche Feste überhaupt wieder geben würde, und lange Zeit war es unsicher, ob wir es überhaupt durchführen können“, erzählt Münzel.

Die Musiker des MV Bösenreutin. (Foto: Susi Donner)

Und auch wenn es danach etliche Corona-Nester gegeben habe: „Es ist nicht der schlimmste Fall eingetreten. Wir waren nicht der totale Hotspot. Und es war ein kalkulierbares Risiko. Wer sehr vorsichtig sein wollte, ist einfach nicht hingegangen.“

Auch die Wertungsspiele zum Bezirksmusikfest im April durften vor Publikum stattfinden. „Das hat allen gut getan. Die Musik musste wieder kommen. Das war regelrecht befreiend und hat mitgeholfen, dass das Leben wieder Fahrt aufgenommen hat. Das ist das schöne an der Musik, dass man andere Leute begeistern kann und sich selbst dabei glücklich macht.“

Das hat das musikalische Jahr 2023 zu bieten

Das musikalische Jahr beginnt bereits am 5. und 6. Januar mit den traditionellen Dreikönigskonzerten in Wasserburg. Dirigent Norbert Zanker und die Musikanten des Musikvereins Wasserburg laden am 5. Januar um 20 Uhr und am 6. Januar um 14.30 Uhr in die Sumserhalle ein. Fast 60 Musikantinnen und Musikanten haben sich in den vergangenen Monaten darauf vorbereitet und freuen sich darauf, mit ihrem Programm das Publikum zu verzaubern.

Andreas Schmid, der Vorsitzende des Musikvereins Sigmarszell, sagt lachend, dass sie im kommenden Jahr nichts auslassen werden. „Wir müssen ja zwei Jahre nachholen und legen in dieser Woche noch los“, erklärt er.

Sie sorgen bei vielen Veranstaltungen und Festen für die passende Untermalung: die Musiker des MV Sigmarszell. (Foto: Susi Donner)

Am Donnerstag, 5. Januar, lädt der Musikverein Sigmarszell zu seinem Almrauschball im Haus des Gastes ein. Am 7. Mai spielen die Sigmarszeller zum Frühschoppen in Hergensweiler am Dorfplatz, sie werden das Bezirksmusikfest begleiten, am 21. Oktober ihr Weinfest im Haus des Gastes in Schlachters feiern und zu ihrem Jahreskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag einladen. Andreas Schmid: „Wir machen den Anfang und das Ende des musikalischen Jahres.“

Der Musikverein Lindau-Aeschach/Hoyren hat im vergangenen Jahr sein Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen gefeiert, und die Feierlichkeiten reichen auch ins neue Jahr: Der Musikverein lädt am 25. März um 20 Uhr zum Jubiläumskonzert in die Inselhalle ein. Ebenso stehen das Lindauer Oktoberfest, Adventsmusik, das Turmblasen auf der Lindauer Hafenweihnacht und das Neujahrsspiel auf dem aktuellen Terminkalender.

Sind bei fast jedem Fest in Oberreitnau dabei: die Musiker des MV Oberreitnau. (Foto: Susi Donner)

Am 1. April steht das Frühlingskonzert in Hergensweiler an. Der Musikverein Hergensweiler lädt dazu um 20 Uhr in die Leiblachhalle ein. Wie auch im vergangenen Jahr, soll es das Hergensweilerfest, das Kinderfest, Dorfplatzkonzerte und vieles mehr geben. Ebenfalls am 1. April lädt der Musikverein Nonnenhorn zu seinem Jahreskonzert um 20 Uhr im Stedi ein. Außerdem, so Nina Strodel, eine der drei Vorsitzenden, „werden wir alle Feste im Dorf musikalisch begleiten“.

Bezirksmusikfest in Unterreitnau bringt alle Musiker zusammen

Das Bezirksmusikfest wird im Sommer alle Musikvereine und -kapellen des Landkreises in Unterreitnau vereinen. Unter dem Motto „himmlisch feschtn“ feiert die Musikkapelle Unterreitnau in diesem Jahr ihr Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen mit dem viertägigen Bezirksmusikfest – es ist das 61. des ASM-Bezirks 7 Lindau.

Vom 13. bis 16. Juli wird in Unterreitnau gefeiert. Mit Sternmarsch, Stimmungsabend, Brass-Partynacht, Marschmusik-Wettbewerb, Festabend, Gemeinschaftschor, Frühschoppen und ganz viel Blasmusik. Zuvor sind am 22. und 23. April die Wertungsspiele zum Bezirksmusikfest im Freizeitzentrum Oberreitnau.

Auch beim Wendelinsritt dabei: die Musiker des MV Niederstaufen. (Foto: Susi Donner)

Der Musikverein Niederstaufen wird traditionell am 3. Augustwochenende sein Musikfest feiern, zum Wendelinsritt auf dem Kinberg aufspielen und Dorffeste in befreundeten Gemeinden begleiten. Als krönenden Abschluss des Musikjahres lädt Dirigent Fabian Börner mit seiner Musikantenschar zum Jahreskonzert im Haus des Gastes am Samstag vor dem ersten Advent ein.

Der Musikverein Weißensberg hat bereits seine Serenade auf der Halde geplant. Am 14. August wird es dort ab 19 Uhr sehr romantisch, wie Markus Kaeß aus dem Vorstandsteam versichert. Außerdem ist der Termin für das Jahreskonzert des Musikvereins fix: Es ist traditionell am Samstag des zweiten Adventswochenendes – also dieses Jahr am 9. Dezember ab 20 Uhr in der Festhalle.

Das sind die Termine aus Reutin und Bösenreutin

Der Musikverein Lindau-Reutin hat ein turbulentes Jahr ohne Dirigent hinter sich. Jetzt gibt es gute Nachrichten: „Wir haben wieder einen Dirigenten“, sagt die Vorsitzende Claudia Eberhard. Michael Dlugosch übernehme ab sofort den Dirigentenstab.

Als wichtigste Termine nennt Claudia Eberhard ein Kirchenkonzert mit Chor Ende April, das Maifest in Streitelsfingen am 1. Mai, das traditionelle Wunschkonzert am 2. Juli im Köchlin und am 10. Dezember das Jahreskonzert in der Inselhalle.

Auch sie begleiten ihre Gemeinde durchs Jahr: die Musiker des MV Nonnenhorn. (Foto: Susi Donner)

Auch beim Musikverein Bösenreutin stehen wichtige Termine bereits fest: Am 30. April ist das Maibaumstellen, am 1. Mai das Maiblasen, ein Platzkonzert findet am 13. Juli statt und das Winzerfest am 19. August, beides in Nonnenhorn. Am 16. Dezember hat die Musikkapelle ihr Jahreskonzert.

Im Musikverein Oberreitnau standen zum Redaktionsschluss die Termine noch nicht fest. Auf den Webseiten der Musikvereine, die zudem meist auch auf Facebook und Instagramm zu finden sind, wird es im Jahresverlauf weitere Informationen geben.