Von der Kunst des Übergangs

„Die Kunst des Übergangs“ lautet der Titel der Ausstellung, die die Lindauer Künstlerin Katya Dronova vom 18. Juli bis zum 30. August in Lindau, im „Kunstmuseum – Atelier im Innenhof“ in Zusammenarbeit mit dem Lindauer Kulturamt. Fast zwei Jahre hat die Malerin sich mit ein und demselben Motiv beschäftigt, mit der Bahnbrücke, die die Hintere Insel und den Bahnhofplatz verbindet. 18 Ölgemälde sind dabei entstanden.

Diese zeigen die Brücke in unterschiedlichem Licht, aus verschiedenen Perspektiven, mal in einer hellleuchtenden Farbigkeit, dann kühl und ganz graphisch. Aber Katya Dronova hat sich nicht nur mit Pinsel und Farbe mit dem Thema Brücke auseinandergesetzt, wie es in einer Pressemitteilung des Kulturamts heißt, sondern: „Die Brücke verbindet etwas, das voneinander getrennt ist“, sagt die Malerin und erzählt, dass sie „jeden Tag, zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten über diese Brücke gegangen ist“. Dabei habe sie festgestellt, „wie unterschiedlich die Brücke erscheint. Sie ist blendend, voller Schatten, dann düster, unwirtlich, mystisch beleuchtet von elektrischem Licht oder im Nebel ertrinkend.“ Und weil sie bei Regen und Schnee oft rutschig und schwer passierbar ist, tauften die Lindauer sie auf den Namen „Ho-Chi-Min-Pfad“.

Für die die Malerin, die ursprünglich aus Russland kommt, wurde bald klar, dass die Brücke für sie auch eine symbolische Bedeutung hat: „Lange Zeit nagte an mir der Umzug von Moskau nach Lindau, und ich stellte fest, dass ich mehrere Jahre auf der Brücke gestanden hatte, ohne mich zu bewegen, zwischen zwei Realitäten, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Mir wurde klar, dass ich vorwärts gehen musste ohne zurückzuschauen, um inneren Frieden und Harmonie zu erreichen. Dies war ein Anstoß zum Malen dieser Bilder.“

Um tiefer in die Geschichte der Brüche eintauchen zu können, nahm Katya Dronova Kontakt mit dem Stadtarchivar Heiner Stauder und mit Stefan Stern vom Eisenbahnund Schiffsverein Kontakt auf und bekam Zugang zu spannendem Archivmaterial – ein Teil der Dokumente wird auch in der Ausstellung zu sehen sein.

Und schließlich beschreitet die Künstlerin noch einen weiteren Weg, um sich der „Kunst des Übergangs“ zu nähern: Gemeinsam mit der Theatergruppe Partout dreht sie Video-Sequenzen auf der Brücke, die das Thema noch einmal ganz anders beleuchten.

Letztendlich sei es nun der Initiative von Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und seinem Team zu verdanken, dass die Werkschau in den kommenden Wochen zu sehen sein wird. Denn das Kunstmuseum öffnet hierfür seinen Raum, der eigentlich für die Kunstvermittlung vorgesehen ist. Weil aber derzeit coronabedingt keine Workshops stattfinden dürfen, wurde das „Atelier im Innenhof“ (zwischen Kunstmuseum und Stadtbücherei) vorübergehend zum Ausstellungsraum umgewidmet.